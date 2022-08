Lula não disse que é preciso acabar com férias e 13º por serem muito caros

Captura de tela feita em 17 de agosto de 2022 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

Ao contrário do viralizado em redes sociais, o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não disse que direitos trabalhistas são caros e que, por isso, era necessário acabar com eles. O vídeo, compartilhado mais de 15 mil vezes desde 12 de agosto de 2022, foi editado para alterar o sentido da fala completa. Na gravação original, o presidenciável criticava justamente empresários que acreditavam que direitos como férias e o 13º salário eram custosos e desnecessários., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), Kwai ( 1 2 ) e TikTok Em subtítulos contidos em alguns dos vídeos , afirma-se que Lula estava em umae que iriaNa sequência viral, Lula parece dizer:No entanto, uma busca reversa por fragmentos do vídeo usando a ferramenta InVid-WeVerify levou a uma versão mais longa da mesma gravação , publicada em 15 de outubro de 2021 pela conta oficial do Partido dos Trabalhadores (PT), no YouTube.No vídeo completo, é possível perceber que a fala do ex-presidente foi cortada, alterando seu sentido original. A partir de 2:16:44 , o presidenciável, na verdade, critica o argumento de alguns empresários de que a CLT (conjunto das leis trabalhistas) seria um custo alto para o desenvolvimento do país. Abaixo, a fala completa do ex-presidente:Além disso, o candidato à presidência não estava falando em um evento para empresários, como alegam algumas das publicações. Tratava-se do Encontro dos Movimentos do Campo, das Florestas e das Águas.Segundo o site do Movimento dos Sem Terra, a iniciativa foi organizada por movimentos sociais e teve como objetivocom debates sobre o tema.À época, o evento foi divulgado na conta oficial de Lula no Twitter e no site do PT. O Movimento dos Sem Terra também transmitiu o evento ao vivo no Facebook.