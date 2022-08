Áudio de "desabafo" do apresentador Jô Soares com críticas à Rede Globo é de 1988, não de 2022

Um discurso feito na década de 1980 pelo apresentador Jô Soares é compartilhado nas redes sociais como se tivesse sido escrito em um momento de 'depressão' pouco antes da sua morte, em 5 de agosto de 2022.





Captura de tela feita em 17 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

A gravação, que alcança quase 4 mil compartilhamentos, mostraria um desabafo do humorista contra a Rede Globo. Porém o áudio utilizado nas publicações é de 1988 quando ele recebeu um prêmio.A publicação traz várias fotos recentes do humorista junto a um áudio no qual ele diz que a emissora estaria vetando comerciais com artistas e comunicadores que decidem deixar o canal. Sobreposto ao vídeo compartilhado no Facebook ( 1 2 ), Kwai ( 1 2 ) e TikTok , lê-se:

No Twitter, conteúdo similar circula desde 2019, porém voltou a ser amplamente compartilhado após a morte do entrevistador em 5 de agosto de 2022.

Discurso em 1988

Captura de tela feita em 18 de agosto de 2022 do artigo original de Jô Soares publicado na edição de 30 de abril de 1988 do Jornal do Brasil ( . / )

No áudio viral, Jô menciona que os acontecimentos narrados aconteceram durante a elaboração da Assembleia Constituinte , eleita para criar a Constituição brasileira de 1988., disse.Uma busca reversa no Google por palavras-chaves levou ao vídeo de onde foi extraído o áudio viral, feito durante a exibição do Troféu Imprensa em 1988.No evento, Jô Soares foi chamado ao palco para ser parabenizado pelo título de melhor humorista de 1987. Ao agradecer o prêmio, o escritor fez o discurso viralizado com críticas à Rede Globo.Como dito por Jô Soares no discurso, o texto que ele leu na premiação foi o mesmo que havia escrito em forma de artigo para a edição do Jornal do Brasil de 30 de abril de 1988. Uma busca pela edição do jornal no Google News permitiu encontrar o artigo original citado pelo humorista, publicado na página 11 do jornal com o títuloNo ano da premiação, Jô Soares estava apresentando o programa 'Veja o Gordo' e o talk show 'Jô Soares Onze e Meia' no canal SBT. Em 2000, ele voltou à Rede Globo para apresentar o 'Programa do Jô' , que ficou no ar até 2016.O mesmo conteúdo foi verificado pelo Estadão Verifica