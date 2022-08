Homem que aparece ao lado de Lula em foto viral não é irmão de Adélio Bispo

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais em janeiro de 2020 e que voltaram a circular em julho de 2022 afirmam que uma foto mostra o ex-presidente Lula ao lado do irmão de Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018.





Captura de tela feita em 15 de agosto de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Entretanto, o homem em questão é Marcos Heridijanio, que concorreu como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições gerais de 2018 e disputou a prefeitura de duas cidades pernambucanas.[sic]', diz o texto de publicações que acompanham a imagem no Twitter A foto circula com alegações falsas desde 2020, compartilhada em alguns casos ao lado de outra imagem, que leva a inscrição:Por meio de uma busca reversa no Google por uma das fotografias viralizadas, o AFP Checamos chegou à página no Facebook de Marcos Heridijanio . Em 2020, as imagens virais apareciam como fotografias de perfil e de capa.Uma pesquisa por 'Heridijanio' mostra que seu nome completo é Marcos Heridijanio Moura Bezerra e que ele concorreu ao cargo de deputado federal por Pernambuco nas eleições de 2018, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), sendo eleito como suplente . Em 2012, ele concorreu à prefeitura de São José do Belmonte (PE), também pelo PT, e em 2020, saiu como candidato a prefeito de Petrolina pelo PSOL, mas não foi eleito em nenhuma das duas vezes.Em 7 de janeiro de 2020 , Heridijanio comentou sobre a viralização das duas imagens em sua conta no Facebook:[sic], afirma na gravação.As fotografias que se espalharam pela Internet com atribuições errôneas também podem ser vistas na conta de Heridijanio ( 1 2 ) no Instagram. Em novembro de 2021, ele repercutiu a publicação viral, comentando na mesma rede:De acordo com matérias publicadas por veículos brasileiros após a facada em Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Adélio Bispo de Oliveira tem quatro irmãos que vivem em bairros de Montes Claros e locais próximos à cidade. Desses quatro, três têm os nomes conhecidos: Aldeir Ramos de Oliveira, Maria das Graças Oliveira e Maria Aparecida Ramos.É possível perceber, ainda, que Marcos Heridijanio Moura Bezerra sequer tem algum dos sobrenomes de Adélio e seus irmãos.Em uma entrevista para o Estado de Minas , Aldeir Ramos de Oliveira contou sobre o caso e como, em sua visão, isso afetou a eleição de 2018. No texto há, inclusive, uma foto dele, que não corresponde às imagens viralizadas nas redes sociais.O AFP Checamos já verificou outras afirmações ( 1 3 ) a respeito de Adélio Bispo e a facada no atual presidente Jair Bolsonaro.