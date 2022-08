QR Code no título de eleitor não é usado para computar voto nas eleições

Captura de tela feita em 19 de agosto de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

O QR Code foi incorporado recentemente ao título eleitoral e serve para confirmar a autenticidade do documento. O código de barras não habilita 'fraudes' como a de 'virar voto' a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao contrário do que alega um vídeo compartilhado dezenas de vezes nas redes sociais desde 17 de agosto de 2022. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória na hora de votar, e 'a ferramenta não é utilizada para contabilizar votos', informou o Tribunal Superior Eleitoral à AFP., diz uma das publicações que acompanha a gravação no Twitter No vídeo, de pouco mais de um minuto, uma voz é ouvida dizendo:O código mencionado nas publicações foi incorporado recentemente ao documento eleitoral, seguindo uma atualização tecnológica, como ocorreu com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme explicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Procurado pela AFP, o TSE informou que o QR CodeA emissão do registro eleitoral físico com a utilização de QR Code está prevista no artigo 71 da Resolução TSE nº 23.659/2021 , de 26 de outubro de 2021., informou o tribunal.Além disso, o código não é usado na urna eletrônica, impossibilitando que pudesse alterar o voto do eleitor., explicou a Corte Eleitoral à AFP.Abaixo, vídeo da Justiça Eleitoral mostra o processo de computação do voto nas urnas eletrônicas, sem uso do QR Code.



Os vídeos viralizados ainda afirmam que o QR Code viria com os dizeres 'Lula 13', mas a sequência de números, letras e símbolos que consta no novo documento é gerada aleatoriamente e tampouco é utilizada no momento da votação. Os 'números que aparecem na imagem abaixo do QR Code são aleatórios, como qualquer código de resposta rápida, e mudam conforme o documento individual de cada eleitor', afirmou o TSE.



Além disso, a urna eletrônica não tem leitor de QR Code e tampouco é possível que um mesário, ao fazer a leitura do código, altere a escolha do eleitor. Por fim, o TSE nem mesmo exige a apresentação do título eleitoral no dia do pleito, mas sim de qualquer documento oficial de identificação com foto.



