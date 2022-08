A audiência da sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional não foi de 97,3% dos televisores ligados

Diversas publicações com a alegação de que a audiência do Jornal Nacional teria atingido 97,3% dos televisores ligados durante a sabatina do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) circulam desde 23 de agosto de 2022 com mais de 300 compartilhamentos.





Captura de tela feita em 25 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

No entanto, a informação é falsa. Embora tenha sido a maior audiência do programa desde 25 de março de 2020, a sabatina com o atual presidente atingiu, na verdade, 48% dos televisores ligados no Brasil, segundo divulgado pela própria emissora., diz uma das publicações que circulam no Facebook ( 1 2 ) e no Twitter ( 1 2 ).Segundo as publicações, os dados teriam sido divulgados. Entretanto, consultada pelo AFP Checamos, a empresa Kantar Ibope Media , responsável por fazer as medições de audiência das principais emissoras de televisão brasileiras, respondeu quenão fornece informações de audiência porDe fato, uma pesquisa no site da empresa, conduzida em 25 de agosto de 2022, por dados referentes à audiência da edição de 22 de agosto de 2022 do Jornal Nacional não levou a nenhum resultado.No entanto, procurada pelo Checamos, a assessoria de imprensa da Rede Globo disse que a audiência de 22 de agosto de 2022Ainda de acordo com a emissora, a audiência do jornalístico em que foi exibida a sabatina com o candidato Jair Bolsonaro foi de 33 pontos e 48% de participação ( índice de televisores sintonizados na emissora ),Esse índice de audiência foi o maior do principal noticiário do canal desde 25 de março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 chegava ao seu nono dia no Brasil.Diferentemente do que dizem as postagens virais, a audiência do canal não caiu com o fim da exibição da edição do jornal. Segundo a assessoria de imprensa da Globo, o capítulo da novela 'Pantanal', exibido na sequência do noticiário, marcou 34 pontos e 52% de participação.Os dados enviados pela Globo ao Checamos são compatíveis com aqueles que foram amplamente divulgados pelos principais meios de comunicação brasileiros ( 1 3 ) nos dias após a entrevista.Para efeito de comparação, a final da Copa do Mundo da Rússia , em 15 de julho de 2018, teve uma audiência de 44 pontos somando-se as audiências da TV Globo, SporTV, SporTV2 e Fox Sports. A eliminação do Brasil diante da Bélgica, também exibida pelos mesmos canais, atingiu 60 pontos de audiência em 6 de julho de 2018.Esse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa