O portal g1 não noticiou que banqueiros apoiarão Lula em troca de revogação do PIX

As postagens, compartilhadas centenas de vezes desde o último dia 29 de julho, são embasadas em uma captura de tela da suposta notícia. No entanto, há discrepâncias entre a imagem e o formato verdadeiro do site, que afirmou não ter feito a publicação. Não há, ainda, qualquer registro de que organizações bancárias tenham feito tal declaração.



'Banqueiros definem apoio à Lula em troca da revogação do PIX', diz a manchete da suposta matéria, vista na captura de tela compartilhada no Facebook, Instagram e Twitter.



A imagem viralizou depois que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou , em 27 de julho de 2022, que assinaria um manifesto organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em apoio à democracia e ao sistema eleitoral.O documento foi elaborado após os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma reunião com embaixadores em Brasília, em 18 de julho de 2022.Mas uma busca feita no site do g1 não localizou nenhuma matéria com o título viral, levando somente a um desmentido , no qual se afirma:Uma pesquisa realizada no Google com o título da suposta matéria tampouco levou a registros do conteúdo compartilhado nas redes.A captura de tela viralizada tem elementos que indicam uma manipulação: na tarja vermelha de 'Política' faltam o ícone do site e uma lupa usada para buscas. Além disso, na configuração verdadeira, é possível ver a hora em que a notícia foi publicada ao lado da data de divulgação, o que não aparece na imagem compartilhada nas redes. Tampouco há a assinatura do jornalista que teria escrito o texto.Em campanha, Lula usou seu perfil no Twitter para negar a revogação do PIX caso saia vitorioso das eleições presidenciais.A imagem viral também afirma que o meio de pagamentoEntretanto, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, os quatro maiores bancos do país, registraram o maior lucro da história no primeiro trimestre de 2022.Procurada pela AFP, a Febraban afirmou que as alegações que circulam nas redes são falsas.Esse conteúdo também foi verificado pelos sites Fato ou Fake