'Greenwashing', o novo campo de batalha da desinformação sobre o clima

As grandes empresas enviam mensagens enganosas sobre os seus esforços para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e frear a mudança climática, especialmente através das redes sociais, advertem ativistas e analistas.



Para eles, o 'greenwashing' ou 'impostura ecológica', que consiste em manter um discurso ecológico ao mesmo tempo em que se segue promovendo os combustíveis fósseis, é o novo campo de batalha na luta contra a desinformação sobre o clima.



Os críticos dessa prática consideram que tais mensagens 'verdes' buscam disfarçar a atividade das empresas poluidoras, mesmo conscientes de que o impacto das energias fósseis na mudança climática está devidamente documentado.



As emissões líquidas zero

Capturas de tela de duas publicações da BP no Facebook, feitas em 7 de julho de 2022

Capturas de tela de duas publicações da TotalEnergies no Facebook, feitas em 7 de julho de 2022

Pinguins e petróleo

Capturas de tela de publicações no Facebook da Repsol (esq.) e da ExxonMobil, realizadas em 8 de julho de 2022

Zona cinza

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ( IPCC ), da ONU, explica que as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas ao líquido zero até 2050, para respeitar o limite de 1,5 ºC de aumento das temperaturas em relação à era pré-industrial estabelecido no Acordo de Paris , o que, em tese, permitiria evitar as piores consequências ambientais da mudança climática.A Agência Internacional de Energia (AIE) publicou em 2021 um roteiro para a transição a fontes de energia não fósseis para chegar a esse objetivo. Um dos principais meios éApesar disso, grandes bancos têm financiado com milhares de milhões de dólares empresas que extraem petróleo e gás, segundo uma análise da organização ShareAction, especializada em vigilância de investimentos éticos.E não são só bancos: muitas empresas que assumiram o compromisso seguem defendendo os combustíveis fósseis, segundo investigadores Ativistas climáticos e especialistas destacam a diferença entre o discurso 'verde' e as ações reais.Consultados pela AFP, ExxonMobil e Chevron afirmaram que os cenários previstos pelo Acordo de Paris e pela AIE entendem que os combustíveis fósseis desempenharão um papel durante a transição, junto às novas fontes de energias renováveis.A comparação de imagens abaixo mostra um exemplo dessa prática, por parte da companhia energética britânica BP: em uma publicação no Facebook (à esquerda), afirma que, enquanto em outra da África do Sul incentiva a encher o tanque para participar de um concurso.A BP não respondeu às perguntas da AFP sobre essa questão.Outro exemplo na mesma rede social é o da francesa TotalEnergies: em uma publicação de fevereiro de 2022 (à esquerda), alega, ao mesmo tempo em que sua página para o Marrocos sorteia a cada semanagrátis.Ao ser contatada para este artigo, a TotalEnergies se referiu ao discurso de seu diretor geral, Patrick Pouyanné, na assembleia geral de acionistas de maio de 2022, em que detalhou o plano da empresa para alcançar um nível de emissão líquida zero até 2050:, disse.A chave para identificar o 'greenwashing' é observar quanto diferem as ações das empresas das normas que os cientistas consideram necessárias para reduzir realmente as emissões, explicou à AFP a ativista e pesquisadora norte-americana Genevieve Guenther O Greenpeace sinaliza que as empresas recorrem a, enquantoO observatório Eco-Bot.net , cujo objetivo é, celebrada em 2021, aponta por sua vez a comunicação que. A organização identificou anúncios e mensagens em redes sociais sobre a proteção dos bichos-da-seda (da empresa mexicana Cemex), dos sapos (da empresa de gás TransCanada), dos pinguins (da brasileira Petrobras), dos bosques (da espanhola Repsol, entre outras) e uma mensagem da gigante norte-americana ExxonMobil sobre a reciclagem de redes de pesca na Patagônia chilena.

Este tipo de mensagem usualmente escapa ao trabalho de verificação da informação (fact-checking) tradicional, assinalam vários dos especialistas consultados pela AFP.

'A impostura ecológica é uma forma muito mais complexa de desinformação', não pode ser classificada como 'verdadeira' ou 'falsa', apontou Melissa Aronczyk, professora de Comunicação da Universidade Rutgers, de Nova Jersey, e coautora de vários estudos sobre o tema.

Emmanuel Vincent, fundador do site de verificação especializado em questões climáticas Climate Feedback, concordou e destacou que o 'greenwashing' se encontra em uma 'zona cinza' para a verificação.

Protesto contra o 'greenwashing' em Poitiers, na França, em 22 de agosto de 2012 (foto: AFP / Alain Jocard)

Impacto e atraso

O 'greenwashing' diante da justiça

Ativistas climáticos protestam em frente da Suprema Corte de Nova York, em 22 de outubro de 2019 (foto: AFP / Angela Weiss)

Grupos de pressão

A própria natureza das atividades de 'greenwashing' faz com que elas sejam, analisou Aronczyk.Segundo ativistas climáticos, a promoção de slogans ambientais tranquilizadores (como as iniciativas das empresas sobre a proteção da fauna local) e os planos de ação com uma utilidade limitada prejudicam o trabalho que deve ser feito para conter as mudanças climáticas.[as grandes companhias petroleiras], considera Faye Holder, diretora de programa em InfluenceMap Esse grupo de reflexão tem analisado milhares de documentos para avaliar as mensagens de empresas energéticas em redes sociais e compará-las com suas ações.sobre as mudanças climáticas, explicou Holder.Um estudo publicado em fevereiro de 2022 pela revista científica PLOS One analisou também a diferença entre as palavras e os atos sobre a mudança climática de quatro multinacionais energéticas: BP, Shell, ExxonMobil e Chevron.Suas estratégias 'verdes' estão, concluiu o estudo, cuja autora principal é Mei Li, da Universidade de Tohoku, Japão.Contatadas pela equipe de checagem da AFP, essas empresas detalharam os esforços que fazem em temas climáticos: energias alternativas, captura e armazenamento de carbono. Chevron destacaram suas medidas a favor do clima em vários informes. A Shell sublinhou seu objetivo de emissões líquidas zero e suas políticas de transição . A BP não respondeu à solicitação da AFP (sua estratégia climática pode ser consultada aqui ).A empresa francesa TotalEnergies tem dirigido parte de sua produção para o gás, uma energia criticada pelos ativistas, porém considerada uma forma de garantir a transição para as energias limpas, já que emite menos gases de efeito estufa que o carbono e o petróleo.Isso não a impediu de ser levada para a justiça porpor ONGs ao apresentar seus produtos em uma campanha na mídia e na internet em 2021. Eles põem em dúvida sua ambição declarada de neutralidade de carbono até 2050 e que apresente o gás como a energia fóssilrespondeu um porta-voz do grupo petroleiro., disse à AFP.Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York lançou em 2021 uma ação judicial parecida contra ExxonMobil, Shell, BP e American Petroleum Institute (API), um poderoso grupo de pressão, acusados decom sua publicidade.Segundo os ativistas do clima, os vínculos entre essas empresas e os grupos de pressão (conhecidos como 'lobistas') favoráveis às energias fósseis demonstram a natureza ambivalente de sua comunicação pública em matéria de energia e mudanças climáticas.Uma análise do InfluenceMap mostrou que as cinco maiores empresas petroleiras e de gás que cotam na bolsa gastaram 1 bilhão de dólares para promover mensagens 'enganosas' sobre o clima atravésnos três anos posteriores à assinatura do Acordo de Paris.Nos Estados Unidos, uma comissão liderada pelos democratas colocou à prova grandes empresas ao solicitar que seus dirigentes declarassem sobre suas atividades de lobby., declarou o deputado democrata John Sarbanes, em uma audiência da comissão em 8 de fevereiro de 2022., disse Sarbanes à comissão.Em uma reportagem publicada pela emissora pública britânica Channel 4 News, em 2021, um lobista que trabalhou para a ExxonMobil foi gravado enquanto admitia, durante uma entrevista com ativistas do Greenpeace, que faziam-se passar por caça-talentos, que haviapara[seus]Os montantes que os grupos de combustíveis fósseis gastam em ações de lobby federal nos Estados Unidos e diante das instituições europeias em Bruxelas são públicos e consultáveis. Porém as quantias declaradas são insignificantes em comparação com os valores globais que as empresas dedicam a publicidade, relações públicas e outras formas de influência, segundo estudos realizados por investigadores como Aronczyk.