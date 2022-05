Rodrigo Pacheco não acatou, até maio de 2022, suposto projeto de lei sobre voto impresso

Desde pelo menos 25 de maio de 2022, voltou a circular nas redes sociais uma mensagem 'urgente' afirmando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acatou um projeto de lei sobre o voto impresso.



As publicações, difundidas centenas de vezes, levam a uma enquete do portal e-Cidadania e pedem para que os usuários votem 'sim'.



Mas esses conteúdos são falsos. O link nas mensagens não se refere a um projeto de lei, e sim a uma consulta pública de uma proposta que tramita na casa desde 2018, antes de Pacheco se tornar presidente do Senado.



O resultado da enquete tampouco tem caráter vinculante para a ação dos senadores.

'URGENTE O Presidente do Senado Rodrigo Pacheco acatou o projeto do 'Voto Auditável' Precisamos Urgentemente mostrar a nossa vontade votando 'SIM' e vamos desmascarar essa Farsa', diz uma das publicações no Twitter. O conteúdo também circula no Facebook e WhatsApp.



Captura de tela feita em 27 de maio de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Consulta Pública, e não projeto de lei

Voto Impresso

A mesma mensagem é compartilhada nas redes sociais desde 2021 Todas as publicações são acompanhadas de um link para a Consulta Pública da 'SUGESTÃO nº 9 de 2018' disponível no portal e-Cidadania , no Senado Federal, que propõe adotar. Ainda neste endereço, é possível votar '' ou '' para a proposta.Contudo, essa enquete não representa um projeto de lei e tampouco foi '', ou aceita para que começasse a tramitar, por Rodrigo Pacheco.O portal e-Cidadania foi criado em 2012 pelo Senado Federal, e tem como principal objetivo permitir maior participação popular nas ações legislativas da casa.Nele, é possível participar de Ideias Legislativas e de Consultas Públicas, como a exibida nas publicações virais.As Ideias Legislativas são sugestões dos cidadãos para alterar a legislação vigente ou criar novas leis, e são avaliadas pelos senadores caso recebam mais de 20 mil apoios em 4 meses.Já uma Consulta Pública é simplesmente uma votação na qual a população pode demonstrar seu apoio ou repúdio a determinada proposta. O resultado dessa votação não é vinculante, ou seja, os senadores não são obrigados a seguir o seu resultado.No caso das publicações virais, é exibido um link para uma consulta pública a respeito da Ideia Legislativa nº. 99.411 que, após ter atingido os 20 mil apoios necessários, foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) em março de 2018 - quase três anos antes de Rodrigo Pacheco ter assumido a Presidência do Senado, em fevereiro de 2021 Na verdade, Pacheco somente foi eleito senador em 2019, de modo que não poderia ter acatado tal proposta.Até maio de 2022, a última movimentação relacionada a essa ideia legislativa, transformada na Sugestão nº 9 de 2018, havia ocorrido em julho de 2021, quando o senador Humberto Costa assumiu o papel de relator da proposta na CDH.Procurada, a assessoria de imprensa do Senado Federal explicou ao Checamos em 27 de maio de 2022 que o link para a Consulta Pública incluído nas publicações viralizadas permanece ativo até o término da tramitação da matéria legislativa, por isso ainda é possível votar na enquete., disse a Secretaria de Comunicação Social do Senado em um email, acrescentando também que ainda não foi oferecido um parecer sobre essa proposta.Em agosto de 2021 , a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 135/2019, que tornava obrigatória a impressão do voto, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Até maio de 2022, essa havia sido a discussão mais recente no Congresso em torno do tema.Procurada pelo Checamos, a assessoria de imprensa do Senado confirmou que a Sugestão nº 9, de 2018, não tem relação com a PEC 135/2019.Por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou , após a derrota da PEC, que o tema do voto impresso era umVerificação semelhante foi feita pelo serviço da própria casa legislativa Senado Verifica: Fato ou Fake? , que esclareceu, em maio de 2021:O texto acrescenta:Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica