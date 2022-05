É uma montagem a foto de Chico Pinheiro vestindo uma camisa com o rosto de Lula

Uma suposta imagem do jornalista Chico Pinheiro com o braço empunhado e vestindo uma camiseta estampada com a frase 'sem medo de ser feliz' e o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde 24 de maio de 2022.



No entanto, trata-se de uma montagem feita a partir de uma foto em que o apresentador veste uma camiseta em homenagem ao time Atlético Mineiro.



'Faça como Chico Pinheiro, não tenha medo de ser feliz!', diz a legenda de uma publicação com milhares de curtidas no Twitter (1, 2, 3). 'Grande Lula. Grande Chico Pinheiro', escreveu outro usuário ao compartilhar a imagem com a hashtag #LulaInocente no Facebook (1, 2).



O conteúdo, que faz referência ao jingle utilizado por Lula desde sua primeira campanha presidencial, em 1989, circula nas redes pelo menos desde 2019.



Mas, uma busca avançada por palavras-chave no perfil de Pinheiro no Twitter mostra que ele já desmentiu a foto em diversos momentos. respondeu o jornalista a um usuário que compartilhou o registro adulterado na rede social em 2021.Uma comparação entre a foto original e a montagem compartilhada nas redes sociais permite identificar os mesmos elementos, como a janela atrás do jornalista e o braço direito em riste.Em 2019, Pinheiro também havia desmentido a foto: respondeu a um usuário nas redes sociais.O jornalista já veio a público diversas vezes para declarar a sua torcida ao Atlético Mineiro, como mostram as suas publicações no Instagram e Twitter ( 1 2 ). Uma dessas postagens, feita em 17 de janeiro de 2016, é ilustrada com a foto usada como base para a montagem e com uma outra imagem em Pinheiro aparece de costas, com a mesma camisa.Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos