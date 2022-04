Fala de Daniel Silveira sobre só contratar brancos circula fora de contexto

Captura de tela feita em 26 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Um trecho de um vídeo em que o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) parece dizer que só contrataria pessoas brancas em seu gabinete foi compartilhado mais de 11 mil vezes desde 21 de abril de 2022. Mas a declaração circula fora de contexto. No vídeo completo, publicado em 2020, Silveira criticava a realização de um programa de trainee exclusivo para pessoas negras pela rede varejista Magazine Luiza e comparava o fato com a situação hipotética de contratar somente pessoas brancas em seu escritório.

Situação hipotética

, diz uma publicação no Facebook . Conteúdo semelhante circula meses antes no Twitter No trecho viral, de aproximadamente 21 segundos, o deputado aparece sentado, falando diretamente com a câmera que em seu gabinete contrataria apenas pessoas brancas:. E conclui afirmando que qualquer pessoa que diferisse disso, seria recusada.A publicação viralizada no Facebook começou a circular no último 21 de abril, mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro decretou o perdão do deputado, após ele ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão pelosO vídeo compartilhado nas redes foi, no entanto, tirado de contexto.Uma busca pela fala viralizada, levou ao vídeo original mais extenso, publicado pelo deputado em seu canal no YouTube em 19 de setembro de 2020.Nele, Silveira pode ser ouvido dizendo:Em seguida, contudo, o deputado questiona:Ele criticava a realização do programa de trainee 2021 do Magazine Luiza, exclusivo para pessoas negras, cujas inscrições foram abertas em 18 de setembro de 2020., opinou.A seleção do Magazine Luiza foi alvo de diversas críticas e denúncias de discriminação , enviadas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) de São Paulo. O MPT entendeu, no entanto, que a ação tinha caráter afirmativo visando uma reparação histórica.Uma busca por palavras-chave no Google não levou a nenhum registro de que, em algum momento, o deputado tenha falado seriamente sobre a possibilidade de só contratar pessoas brancas em seu gabinete.Esse conteúdo também foi verificado pelo Boatos.org e pela Agência Lupa