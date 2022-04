Suposto tuíte de Elon Musk sobre motociata foi publicado em perfil satírico

Captura de tela feita em 19 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Um suposto tuíte do empresário Elon Musk elogiando uma “motociata” promovida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais desde 15 de abril de 2022. “Bolsonaro lidera o maior passeio de moto do planeta”, teria escrito o CEO da Tesla, SpaceX e Neuralink. Mas o conteúdo foi publicado por um perfil satírico, e não há registros de que Musk tenha compartilhado tal mensagem.



“Olha o nome de quem postou a Maior Motociata do mundo ... Simplesmente o cara mais rico do mundo hoje”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook (1, 2), acompanhadas por uma captura de tela de um suposto tuíte de Elon Musk, no qual se lê, na tradução em português: “Bolsonaro lidera o maior passeio de moto do planeta… realmente mito!”.





No Twitter , um dos usuários compartilhou o conteúdo a partir de uma postagem do perfil @RevistalSTOEra., diz a publicação.De acordo com a captura de tela, Musk teria publicado o tuíte em 15 de abril de 2022, quando Bolsonaro participou de uma motociata com apoiadores em São Paulo.No entanto, uma consulta à conta do empresário no Twitter mostrou apenas uma publicação feita no último dia 15, sem qualquer menção a Bolsonaro ou ao evento em São Paulo. Uma busca pelo termo “Bolsonaro” na conta de Musk também não levou a nenhum resultado.Versões arquivadas do perfil de Musk disponíveis nas plataformas Wayback Machine ( 1 3 ) e Archive ( 1 3 ) para o dia 15 de abril de 2022 tampouco mostram qualquer publicação similar à compartilhada nas redes. Uma busca no Google pelos termostambém não trouxe notícias de veículos de imprensa a respeito do suposto tuíte.

Pesquisas por palavras-chave no site da revista Isto É, que, segundo alguns usuários ( 1 2 ), teria publicado a notícia, tampouco levaram a qualquer registro.Na verdade, a conta que compartilhou a captura de tela viralizada foi a @RevistalSTOEra, enquanto o perfil do veículo é o @RevistaISTOE, que possui o selo de verificação da plataforma. A conta que difundiu o conteúdo se identifica como, diz a descrição do perfil.O perfil compartilhou a imagem viral com a seguinte legenda:. A postagem foi feita às 18h42 de 15 de abril. A AFP não localizou publicações anteriores.Apesar de o nome de usuário e a foto corresponderem ao perfil real de Musk na rede social, tuítes falsos podem ser facilmente fabricados a partir de publicações verdadeiras de uma determinada conta, alterando o código HTML para modificar o texto e realizando uma captura de tela do resultado obtido.Em novembro de 2021 , o ministro das Comunicações Fábio Faria conversou com Musk a respeito de uma parceria para fornecer internet via satélite para o interior da Amazônia. Essa foi a última interação, identificada pela AFP, entre o empresário e o governo de Jair Bolsonaro até o momento da publicação desta verificação.Em abril de 2022, Musk fez uma oferta para comprar o Twitter por US$ 43,4 bilhões de dólares.