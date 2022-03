Torcida de Brasil x Chile não xinga Lula em vídeos viralizados nas redes; áudios não são originais

Dois vídeos que parecem mostrar a torcida da seleção brasileira xingando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a partida disputada contra o Chile no último dia 24 de março foram compartilhados mais de 14 mil vezes nas redes sociais.





No entanto, o áudio de ambas gravações foi editado. Na primeira, ao invés de gritos contra o ex-mandatário, os torcedores entoavam uma música do Flamengo. Já a segunda foi compartilhada por um usuário do TikTok que publica diferentes gravações com o mesmo arquivo de áudio desde novembro de 2021.



“Pesquisa DataBrasil no Maracanã, ontem no jogo contra o Chile!”, escreveu um usuário ao compartilhar um dos vídeos, que mostra, de perto, torcedores que parecem cantar: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. A mesma filmagem circula amplamente no Facebook e Twitter.



A segunda gravação, compartilhada nas mesmas redes sociais (1, 2), mostra um ângulo mais aberto do estádio, onde o público parece gritar: “Ei, Lula, vai tomar no cu”. Os vídeos também circulam juntos em algumas publicações, que questionam: “Esse é o líder das pesquisas?”.

No entanto, nenhum dos dois vídeos mostra torcedores se manifestando contra o ex-presidente Lula no jogo no Maracanã, em 24 de março, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.Uma busca reversa no Google por fragmentos do primeiro vídeo levou a uma publicação feita no Twitter na noite do jogo. A postagem é ilustrada com uma gravação praticamente igual à compartilhada nas redes, com exceção do áudio.No lugar de gritos de cunho político, os torcedores são ouvidos cantando músicas de apoio ao time carioca Flamengo:Ao analisar as imagens é possível perceber que o movimento labial dos torcedores coincide com as palavras de apoio ao Flamengo, não com os gritos contra Lula.A demonstração de flamenguistas no jogo da seleção brasileira de 24 de março foi amplamente noticiada pela mídia ( 1 2 ) e registrada em outros vídeos ( 1 2 ) publicados em redes sociais.Segundo reportado pelo jornal esportivo Lance, os gritos foram motivados pela presença dos jogadores brasileiros Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, que começaram a carreira nas divisões de base do Flamengo, e do chileno Arturo Vidal, que expressou vontade de jogar pelo time carioca.Já o áudio de pessoas chamando o ex-presidente Lula de ladrão não é recente. Uma busca por palavras-chave no Google mostrou que a sequência sonora foi retirada de uma manifestação noticiada pelo portal O Antagonista em 8 de abril de 2018.A segunda gravação compartilhada nas redes possui a marca d’água de uma conta no TikTok chamada. Uma busca por esse nome de usuário levou à primeira publicação do vídeo com os gritos contrários ao ex-presidente Lula, feita em 25 de março de 2022. Ao analisar a postagem é possível perceber, contudo, que esse não é o áudio original das imagens.Como um aplicativo de edição e compartilhamento de vídeos, o TikTok permite que seus usuários acrescentem diferentes arquivos de áudio às suas gravações. O recurso é usado principalmente para músicas, mas também funciona para barulhos de fundo.O arquivo de áudio da gravação fica sinalizado logo acima do vídeo e, ao clicar nele, é possível ver se o mesmo som já foi utilizado antes. No caso do vídeo compartilhado nas redes, o áudio dejá foi utilizado sete vezes pelo usuário @jvsk161, como demonstrado abaixo:Quatro dessas sobreposições foram feitas em diferentes vídeos de torcidas cantando em estádios. O mais antigo foi publicado em 25 de novembro de 2021, cerca de quatro meses antes do jogo do Brasil contra o Chile.O AFP Checamos tentou contato com o usuário @jvsk161 para consultar sobre o áudio verdadeiro da gravação, mas não obteve retorno até a publicação deste artigo. Buscas reversas por fragmentos do vídeo viralizado também não permitiram localizar a gravação original.A equipe de checagem da AFP não localizou notícias ou registros audiovisuais de que tenha havido manifestações maciças contra o ex-presidente Lula no jogo de 24 de março.