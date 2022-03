É montagem o vídeo de um show de Gusttavo Lima com gritos de Fora, Bolsonaro

Um vídeo de um show de Gusttavo Lima em que a plateia grita “Fora, Bolsonaro” foi visualizado mais de 72 mil vezes nas redes sociais desde 5 de março de 2022.



No entanto, o registro foi manipulado digitalmente. Em gravações do mesmo momento da apresentação do cantor sertanejo em Lisboa é possível ouvir um coro de “embaixador”, apelido de Lima. A assessoria do artista confirmou à AFP que a sequência viralizada é uma montagem.



“Lisboa grita Fora Bolsonaro durante show de Gustavo Lima. De arrepiar @gusttavolima”, diz a mensagem no vídeo compartilhado no Twitter (1, 2), no Facebook (1, 2) e no Instagram.



“Simpatizante do presidente genocida, Gusttavo Lima foi surpreendido no seu próprio show em Lisboa”, disse a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) ao compartilhar a gravação que também circulou em sites (1, 2, 3).



Uma busca no Google por imagens do show mostra que o vídeo circula com outro áudio desde 4 de março de 2022, mesmo dia da apresentação de Gusttavo Lima em Lisboa.Nesse registro, em vez de, ouve-se um coro de, apelido de Lima após ter recebido esse título na Festa do Peão em Barretos, São Paulo.Outros registros ( 1 4 ) do show na capital portuguesa mostram o mesmo momento da apresentação, de diferentes ângulos. Em todos eles, o público grita, e nãoEm 7 de março de 2022, Lima publicou em seu Twitter o vídeo que viralizou, mas com o áudio original:O músico também usou a rede social para pedir que não fizessem montagens com seus vídeos.Em nota, a assessoria de imprensa de Lima afirmou ao Checamos que, completou.