Foto de Zelensky segurando uma camiseta com uma suástica é falsa

Uma fotografia que mostra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segurando uma camiseta com seu nome e uma suástica foi compartilhada nas redes sociais desde 28 de fevereiro de 2022, no meio do conflito russo-ucraniano. Mas a imagem foi manipulada, como comprovou a AFP.



“Esse é Zelensky herói de Guga Chacra e da Globo segurando a camiseta do batalhão Azov grupo abertamente nazista e que chacinaram russos que viviam em Donbass e queimaram vivos comunistas”, diz uma das publicações no Facebook (1, 2) e no Twitter (1, 2).

A imagem também começou a circular em inglês e em espanhol , dias após a Rússia iniciar uma invasão à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Moscou baseou sua operação militar na necessidade dea Ucrânia, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.No entanto, a fotografia viralizada está manipulada. Para comprovar, a AFP analisou a fotografia de Zelensky usando a ferramenta InVid-WeVerify *. Ao fazer o upload do registro na aba de análise da plataforma, foi detectada uma diferença de pixels, o que geralmente indica traços de manipulação, onde a suástica está localizada.Além disso, uma busca reversa da imagem no Google levou a artigos ( 1 2 ) publicados em junho de 2021 informando que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) exigiu que a Ucrânia fizesse mudanças em sua camiseta para a Eurocopa de 2020 com o propósito de eliminar um slogan “” que provocou protestos na Rússia.O órgão regulador do futebol europeu disse que a mensagem contida na camiseta, “”, um grito de guerra durante os protestos contra o presidente Viktor Yanukovich que começaram em 2013 na Ucrânia, era “. A camiseta mostrava também a silhueta do mapa da Ucrânia incluindo a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.Os artigos informam que a fotografia foi compartilhada pelo presidente ucraniano em sua conta no Instagram.Ao buscar em seu perfil, verificou-se que a imagem foi publicada em 8 de junho de 2021, sob a descrição: “O novo uniforme da seleção nacional de futebol da Ucrânia é definitivamente especial. Pode ser surpreendente. Apresenta vários símbolos importantes que unem os ucranianos desde Lugansk até Uzhgorod, desde Chernigov até Sebastopol. Nosso país é um e indivisível. Crimeia é Ucrânia”.O Checamos já verificou outras peças de desinformação vinculadas ao conflito russo-ucraniano de 2022.