Capa de revista em que Putin aparece com o bigode de Hitler é falsa

Publicações que mostram uma suposta capa da revista norte-americana Time com o rosto do presidente russo, Vladimir Putin, sobre uma fotografia onde se identifica o nariz e o bigode característicos de Adolf Hitler foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais no marco da ofensiva lançada pela Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Contudo, essa não é uma capa real da revista, e sim uma montagem do designer gráfico Patrick Mulder.



“Que capa”, diz uma publicação compartilhada no Twitter. “A revista Time de hoje compara Putin a Hitler”, assegura outro usuário na plataforma.



Revista Time com Putin de bigode de Hitler é falsa (foto: Reprodução twitter 28/02/22)

Capa falsa da Time



This is the second edition of a rework I made of this month's TIME magazine cover. I felt the official choice was somewhat uninspired. Watch the process here:

— Patrick Mulder :bandera-gales: (@MrPatrickMulder) This is the second edition of a rework I made of this month's TIME magazine cover. I felt the official choice was somewhat uninspired. Watch the process here: pic.twitter.com/O69drD2bAr — Patrick Mulder :bandera-gales: (@MrPatrickMulder) February 27, 2022

Comparação entre capturas de tela de uma publicação com a capa fictícia criada por Patrick Mulder (E) e da capa oficial da Time dedicada à ofensiva da Rússia na Ucrânia, feitas em 28 de fevereiro de 2022. (foto: Arte com reprodução das duas capas)

Conteúdo similar circula no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e em outros idiomas, como espanhol inglês . No entanto, a imagem não corresponde a qualquer capa publicada pela revista Time.Após meses de escalada de tensão entre a Rússia e o Ocidente, o presidente russo Vladimir Putin lançou uma “” na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Após o início dos conflitos, as delegações dos dois países se reuniram pela primeira vez em 28 de fevereiro de 2022 em Belarus.No canto superior direito da capa divulgada por usuários há a data de sua suposta publicação: 28 de fevereiro / 7 de março de 2022.Uma busca no arquivo da Time , com registros de edições publicadas desde 1923, não permitiu encontrar nenhuma imagem semelhante à que circula nas redes sociais. Além disso, a data da capa viralizada não corresponde à original, disponível no site da revista.A edição de 14 a 21 de março de 2022, que no momento da publicação desta checagem não estava acessível no arquivo, foi anunciada nas redes da Time no dia 25 de fevereiro. A capa tem o mesmo título e subtítulo que o design viral, mas a foto mostra vários soldados russos em um tanque no leste da Ucrânia.Na margem inferior direita da imagem viralizada nas redes há a indicação de que ela foi feita por Patrick Mulder. Uma busca por esse nome no Twitter levou à conta de um designer gráfico que, em um tuíte de 27 de fevereiro, mostra a mesma capa de Putin com o bigode de Hitler. No dia seguinte, Mulder compartilhou uma declaração sobre suas intervenções com a imagem de Putin, dizendo que queria, explicou.Além disso, Mulder compartilhou parte do processo criativo de uma versão alternativa do desenho viralizado, em que ele sobrepôs os olhos de Hitler, com a mesma foto, aos do líder russo:Apesar da reprodução da maioria dos elementos característicos da revista, a imagem viralizada não inclui a marca distintiva “time.com” no canto inferior direito e a tipografia do título e subtítulo também não corresponde à original.O AFP Checamos já verificou outras alegações envolvendo a revista Time ( 1 2 ).