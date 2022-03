Foto de pessoas orando em 2015 na Ucrânia circula vinculada à invasão russa em 2022

Desde 24 de fevereiro de 2022, uma imagem de pessoas ajoelhadas em uma praça pública foi compartilhada mais de mil vezes, com a alegação de que seria a população ucraniana “clamando por socorro” em meio ao conflito com a Rússia.



Mas isso é falso. O registro de 2015 retrata uma oração coletiva em prol da paz na cidade ucraniana de Kharkiv.



“População Ucraniana começa a buscar a presença de Deus nas praças públicas, clamando por socorro”, diz uma das publicações com a imagem, compartilhada no Facebook (1, 2, 3), no Instagram (1, 2, 3) e no Twitter (1, 2).



Captura de tela feita em 28 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Captura de tela feita em 28 de fevereiro de 2022 de um artigo publicado no site Baptist Press ( . / )

Comparação feita em 28 de fevereiro de 2022 entre capturas de tela da foto compartilhada em redes sociais (E) e a imagem da Praça da Liberdade, em Kharkiv ( . / )

Em 24 de fevereiro de 2022 , a Rússia iniciou uma invasão ao território ucraniano. Várias localidades foram atacadas por forças russas, entre elas, Kharkiv , a segunda maior cidade da Ucrânia, a cerca de 40 quilômetros da fronteira russa. Em 28 de fevereiro, as delegações da Rússia e da Ucrânia concluíram as primeiras de negociações , na Bielorrúsia, sem que os ataques fossem interrompidos.No entanto, a imagem difundida nas redes sociais não registra a crise de 2022.Uma busca pela fotografia exibida nas publicações virais, feita com o motor de busca Yandex, mostrou que o registro foi publicado em 2015 pelo site Baptist Press, ligado à organização religiosa Convenção Batista do Sul ( Southern Baptist Convention ), nos Estados Unidos. Segundo o texto no site, a foto marca 365 dias de uma oração coletiva realizada nade Kharkiv , diz o artigo.Uma busca pelos termos, em inglês, levou a um banco de imagens onde foi possível localizar o registro viralizado usando a palavra-chave(“Ucrânia”, em inglês). A foto é creditada a Marc Ira Hooks, que também aparece como autor do texto de 2015.de Kharkiv é conhecida também como Praça da Liberdade , ou Svobody Square. Usando o Google Maps foi possível identificar que o registro foi feito em frente ao prédio da Administração Estatal Regional de Kharkiv , em uma das extremidades da praça Desde 2014, ano em que a Rússia anexou a península da Crimeia, o exército ucraniano tem lutado contra forças separatistas pró-Moscou nas regiões orientais de Donetsk e Lugansk, perto de Kharkiv, em um conflito que deixou mais de 14 mil mortos O Checamos já verificou outra alegação similar sobre pessoas que teriam se reunido para orar na Ucrânia em fevereiro de 2022 ( 1 ), além de outras afirmações sobre o conflito russo-ucraniano.