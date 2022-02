Foto de criança chorando não é do conflito da Ucrânia em 2022, mas de um filme russo de 2010

A foto de uma criança chorando em meio a um cenário de guerra foi compartilhada mais de 90 mil vezes nas redes sociais atribuída ao conflito na Ucrânia em 2022. Contudo, buscas reversas pela imagem mostraram que ela pertence a uma coleção de fotos de divulgação de um filme de ficção russo lançado em 2010.

“Deus proteja as crianças da Ucrânia”, dizem publicações que viralizam no Facebook (1, 2, 3), no Twitter (1, 2, 3) e no Instagram (1, 2).





Foto é cenário do filme de ficção Fortress of War (A Resistência, em português), dirigido por Aleksandr Kott e lançado em 2010 (foto: Reprodução Facebook)



No entanto, uma busca reversa pela imagem com a ferramenta Yandex levou a páginas (1, 2) que mostram a foto viralizada com o título “Scene from The Brest Fortress”.



Brest Fortress é o nome em inglês da Fortaleza de Brest, estrutura situada na atual Belarus e que foi palco de uma invasão nazista frustrada pela defesa soviética em 1941.



Uma nova pesquisa pelos termos em inglês levou à plataforma IMDB, com informações sobre o filme de ficção Fortress of War (A Resistência, em português), dirigido por Aleksandr Kott e lançado em 2010. “Um drama de guerra ambientado durante a invasão nazista da União Soviética em junho de 1941, na qual as tropas soviéticas se mantiveram em um bastião de fronteira por nove dias”, diz a sinopse.



Ao clicar em “official site (Russia)”, listado na seção “Detalhes”, e em seguida, selecionar o menu de imagens, o AFP Checamos chegou a uma série de fotografias divulgadas no âmbito do filme.



A foto 28 da coleção é a imagem viralizada.

O Checamos teve acesso ao filme completo na plataforma Amazon Prime e identificou imagens da mesma cena aos 53 minutos e 56 segundos de duração.Registros da mesma sequência de outro ângulo podem ser consultados na coleção de fotos divulgada no IMDB e em plataformas de streaming russas ( 1 2 ).A foto da menina chorando apoiada em um corpo já circulou com descrições enganosas antes. Em 2014, em meio a conflitos na região ucraniana de Donbas, reduto dos separatistas pró-russos, a foto foi compartilhada com a hashtag #savedonbasspeople ( 1 2 ).A AFP já verificou outras peças de desinformações relacionadas ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.