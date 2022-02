Foto de bombardeio em Gaza em 2021 circula vinculada à crise na Ucrânia em 2022

A imagem de uma explosão foi compartilhada mais de 10 mil vezes nas redes sociais com mensagens em referência à operação militar da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Mas, na realidade, a fotografia corresponde a um bombardeio na faixa de Gaza, registrado pela AFP em 2021.

“TERCEIRA GUERRA MUNDIAL: A Rússia acaba de atacar a Ucrânia e nações reúnem”, dizem publicações que difundem as imagens no Facebook (1, 2).



O conteúdo também circulou no Twitter (1, 2, 3) e em espanhol.





Captura de tela realizada em 24 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: AFP / Mahmud Hams)

Ataque aéreo israelense na faixa de Gaza, em 10 de maio de 2021 (foto: AFP / Mahmud Hams)

O presidente russo, Vladimir Putin, deu início à invasão da Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, com bombardeios e incursões terrestres de tropas em várias partes do país.No entanto, a imagem viralizada não corresponde a esse episódio.Por meio de uma busca reversa pela imagem no Google, a equipe de verificação da AFP encontrou a fotografia da explosão que emana uma fumaça branca entre um conjunto de edifícios em uma matéria jornalística de 12 de maio de 2021.O artigo vincula a imagem a um bombardeio entre Gaza e Israel em maio de 2021 e credita o registro ao fotojornalista da AFP Mahmud Hams. registro da fotografia foi encontrado no arquivo da agência com a seguinte descrição:Outras imagens da escalada de tensão vivida naquele mês entre palestinos e israelenses também circulam em fevereiro de 2022 atreladas ao conflito russo-ucraniano, como verificou a AFP.