O vídeo de um "tufão de água" foi gravado na cidade mineira de Ibirité, não em Petrópolis (RJ)

Uma sequência mostrando uma grande quantidade de água caindo do céu, como uma tromba d’água, com a afirmação de que o registro foi feito em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi visualizada mais de 42 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 17 de fevereiro. Embora a cidade tenha enfrentado uma série de desastres devido às fortes chuvas desde 15 de fevereiro, o vídeo é anterior e foi gravado em Ibirité, Minas Gerais.

“Não é fumaça É o tufão de água Caindo sobre Petrópolis”, diz um texto que se sobrepõe a alguns vídeos compartilhados no Facebook, no YouTube e na plataforma Kwai. Outras versões fazem a mesma alegação, mas na legenda (1, 2, 3).



Entre a tarde e a noite de 15 de fevereiro de 2022 , a cidade de Petrópolis foi atingida por uma forte chuva, causando o aumento do nível dos rios e deslizamentos de terra. Desde então, foram notificadas mais de 170 vítimas e de 100 desaparecidos.Em 21 de fevereiro, a Secretaria de Defesa Civil do município, no Rio de Janeiro, voltou a avisar sobre a possibilidade de chuva moderada a forte, em especial para que as pessoas que moram em áreas de risco se desloquem para os pontos de apoio.O vídeo compartilhado, contudo, não foi feito em Petrópolis, mas na cidade mineira de Ibirité, a cerca de 380 quilômetros Uma busca no Google pelo termo usado nas postagens -- não levou a nenhum resultado.Contudo, uma pesquisa por, que, segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), se trata de, levou a um tuíte publicado em 16 de fevereiro de 2022 replicando um vídeo do TikTok.Uma busca no TikTok pelo nome do usuário visto na sequência levou à postagem original , feita em 15 de fevereiro de 2022, por volta das 14h, que não faz qualquer menção a Petrópolis. Além disso, pode-se observar que os barulhos de trovão ouvidos ao fundo são, na verdade, um efeito sonoro da plataforma - “ Thunder Sound ” -, como está indicado na parte superior da publicação.Aos 16 segundos da sequência original há um anúncio visto do lado direito da imagem com o telefone e o endereço de um estabelecimento. Uma busca no Google Maps por essa informação mostrou que se trata da Academia Djully Fitness, localizada no bairro Palmeiras, na cidade de Ibirité, em Minas Gerais.Nos comentários da publicação no TikTok, um usuário pede uma imagem de antes e depois do local, sendo respondido com um segundo vídeo que tem a inscriçãosobre a imagem. Além disso, a autora da publicação usa as hashtags, em referência ao estado de Minas Gerais.Uma segunda busca realizada pela equipe de checagem da AFP no Google Maps levou ao local exato onde a filmagem foi feita.Uma comparação entre o vídeo viral e o registro no mapa permite observar os mesmos detalhes, inclusive uma propaganda mais antiga da mesma academia.Meios de comunicação locais têm alertado sobre as fortes chuvas em Minas Gerais ( 1 2 ). Em 9 de fevereiro de 2022, a Defesa Civil do estado advertiu, inclusive, sobre a possibilidade deem diversas cidades, incluindo Ibirité, onde o vídeo viral foi feito.