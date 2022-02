Imagem de uma criança síria refugiada em 2014 circula atribuída à crise na Ucrânia em 2022

A foto de um menino com a afirmação de que ele é um ucraniano “em plena guerra” foi compartilhada mais de 10 mil vezes nas redes sociais desde 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Contudo, a imagem mostra uma criança síria refugiada no Iraque em 2014, confirmou a fotógrafa.



“Essa imagem de uma criança ucraniana em meio à guerra partiu meu coração”, dizem publicações compartilhadas no Facebook (1, 2, 3), no Instagram (1, 2, 3) e no Twitter (1, 2).





Foto atribuída ao conflito entre Rússia e Ucrânia é de criança síria (foto: Captura de tela feita em 24 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook)

O conteúdo também circula em espanhol ( 1 3 ).A fotografia foi compartilhada após o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, após o reconhecimento da independência dos territórios separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk.Uma busca reversa pela imagem no Google levou à capa do blog australiano do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No entanto, a foto não continha informações sobre o autor, onde ou quando foi tirada.Na ferramenta TinEye , foram encontradas referências à fotografia em sites do Unicef, mas os links não funcionam mais. Uma pesquisa com palavras que apareceram no nome dos arquivos, como “Hakim” e “Síria”, levou a um artigo em espanhol, publicado em 16 de janeiro de 2015.O texto conta que a família de, então com três anos, fugiu com ele da Síria devido ao conflito que começou em 2011, e chegou a um campo de refugiados em Domiz, no Iraque. A foto é creditada ao Unicef e aUma pesquisa por esse sobrenome e a organização, mostrou como resultado o nome de Karin Schermbrucker , uma fotógrafa sul-africana que colaborou com o Unicef.A foto também foi publicada pelo jornal El País em 12 de março de 2021 em espanhol e no dia 15 do mesmo mês em português , com créditos para o Unicef e Schermbrucker, na ocasião do décimo aniversário do conflito sírio. A legenda da foto indica:Uma imagem similar da mesma cena foi publicada em 2016 pelo jornal O Globo, parte de uma coleção de fotos intitulada “Os filhos da guerra síria”.Schermbrucker confirmou à AFP que é a autora da imagem, encomendada pelo Unicef do Reino Unido em 2014 no campo de refugiados de Domiz, no norte do Iraque., acrescentou.A AFP verificou outras peças de desinformações relacionadas ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia ( 1 2 ).