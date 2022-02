Holanda transfere para Polônia sua embaixada na Ucrânia

O Ministério holandês das Relações Exteriores da Holanda anunciou, neste sábado (26), que sua embaixada deixou a Ucrânia e se estabeleceu do outro lado da fronteira, na Polônia, para garantir a segurança de seus funcionários.



"O ministro das Relações Exteriores, Wopke Hoekstra, decidiu que o embaixador Jennes de Mol e sua equipe se deslocam imediatamente para Jaroslaw, do lado polonês da fronteira com a Ucrânia, para continuar seu trabalho de lá", declarou a Chancelaria, em um comunicado.



No sábado passado, a Holanda transferiu sua embaixada de Kiev para Lviv, a cerca de 70 quilômetros da fronteira polonesa, no oeste da Ucrânia.



O ministério observou que a situação em Lviv é cada vez mais perigosa, mas disse que as autoridades holandesas continuam disponíveis, da Polônia, para ajudar seus cidadãos a saírem da Ucrânia.



"Se for necessário e seguro o suficiente, os membros da delegação irão para o lado ucraniano para prestar ajuda", completa a nota.