O Kremlin acusou a Ucrânia, neste sábado (26), de ter arruinado uma trégua, ao se negar a negociar, no terceiro dia da invasão do país vizinho lançada pelo presidente Vladimir Putin.



"Em consonância com as negociações esperadas, ontem à tarde o presidente russo ordenou suspender o avanço das principais forças" das tropas de Moscou, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que, "como o lado ucraniano rejeitou as negociações, as forças russas retomaram o avanço esta tarde".