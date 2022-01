Polícia de Nova York não prendeu criança por não comprovar vacinação

Captura de tela feita em 25 de janeiro de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução)

Um vídeo de uma menina sendo escoltada por policiais somou mais de 148 mil interações nas redes sociais desde 23 de janeiro de 2022. Os usuários afirmam que a criança foi presa no Museu de História Natural de Nova York por se recusar a mostrar seu certificado de vacinação contra a covid-19. Mas isso é falso. O Departamento de Polícia de Nova York e o museu disseram à AFP que ela foi levada ao local por adultos que protestavam contra a exigência da imunização na cidade. Os manifestantes foram detidos, por se recusarem a sair do museu no horário de fechamento, mas a garota foi apenas escoltada para fora do prédio, detalharam., diz uma publicação compartilhada no Instagram ( 1 3 ). O mesmo vídeo circula no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ).Conteúdo semelhante também circulou em espanhol ( 1 3 ) e em inglês A cidade de Nova York exige a comprovação de vacinação contra a covid-19 para refeições em ambientes fechados, academias e locais como museus. Tais certificados geraram controvérsia provocaram protestos na cidade e em outros lugares nos Estados Unidos A criança, no entanto, não foi presa, e a polícia não foi chamada porque ela não apresentou o comprovante de vacinação.O sargento da polícia de Nova York Edward Riley disse à AFP que seis manifestantes e uma menina foram impedidos de entrar no museu em 19 de janeiro de 2022 por se recusarem a comprovar a vacinação contra a covid-19.Os manifestantes, então,, disse Riley. Ele afirmou também que essas pessoas ficaram no local além do horário de fechamento, às 17h30.Nesse momento,A criança não foi presa, disse Riley:Um vídeo publicado no Twitter por uma conta que diz estar[da vacina]mostra que os adultos estavam algemados ao serem retirados do museu, mas não a menina.Riley afirmou:Anne Canty, vice-presidente sênior do Museu de História Natural, confirmou essa versão.[os manifestantes], disse à AFP.Canty afirmou que os manifestantes chegaram ao museu entre 14h e 15h, sugerindo que permaneceram no saguão por até três horas antes de serem removidos pela polícia.O New York Freedom Rally, uma organização que se descreve como formada por, referiu-se aos manifestantes como seusem uma publicação no Facebook , mas não confirmou à AFP se o grupo era afiliado à organização.Em outra publicação , a organização lamentou a detenção temporária dos manifestantes e especificou que a criança foi escoltada em outro veículo.Outras verificações da AFP sobre a pandemia de covid-19 e vacinas podem ser vistas aqui