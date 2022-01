É montagem vídeo em que Lula parece dizer que fala com o demônio

Captura de tela feita em 25 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Evento em 2021

Uma gravação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece dizer que está “falando com o demônio”, e que o demônio “está tomando conta” dele, foi compartilhada mais de 25 mil vezes em redes sociais desde meados de janeiro de 2022. O vídeo foi, no entanto, editado para alterar a frase dita pelo ex-mandatário em um evento com lideranças negras da Bahia em agosto de 2021. Na sequência original, Lula diz que “redes bolsonaristas” o acusam de falar “com o demônio” porque ele conversa com representantes de religiões de matriz africana., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Instagram ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ).O conteúdo foi divulgado por aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro (PL), como os deputados estaduais Charlles Batista (PSL-RJ) e Clarissa Tércio (PSC-PE)., escreveram os políticos.A fala de Lula foi, no entanto, editada para mudar seu significado.Na gravação compartilhada nas redes, o ex-presidente fala em cima de um palco onde é possível ver um banner com as palavras:Uma busca no Google por esses termos mostra que o vídeo foi feito em 26 de agosto de 2021, quando o ex-presidente se reuniu com representantes do movimento negro da Bahia e lideranças religiosas como parte de uma viagem que fazia pelo nordeste brasileiro. transmissão completa do evento foi publicada na conta oficial de Lula no YouTube. A partir de 1h57 min é possível ouvir o que foi realmente dito pelo ex-presidente no momento viralizado:, começou Lula., acrescentou.Em seguida, o ex-mandatário afirmou quesua religião particular é a católica, mas queounão irá tratar nenhuma religião de maneira diferente das demais.O evento também foi transmitido pelo veículo Canal da Resistência no YouTube. A partir de 1h53 min é possível ouvir a mesma fala registrada na transmissão ao vivo do ex-presidente.O site oficial de Lula publicou uma nota reforçando que a fala do ex-mandatário foi manipulada., diz o texto.Outro trecho desse mesmo discurso de Lula já foi manipulado anteriormente, em uma peça de desinformação verificada em agosto de 2021 pela AFP.