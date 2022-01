Vídeo de 'pai desesperado' não tem relação com vacinação de crianças

Captura de tela feita em 23 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

“Vacinação mata criança na Paraíba. Pai desesperado ao ver seu filho morto”, lê-se nas tarjas inseridas na gravação, compartilhada no Facebook (1, 2, 3), Twitter (1, 2, 3), Instagram, YouTube e WhatsApp.

Uma busca pelos termos “pai desesperado bebe morre brasil vacina” no YouTube levou a um vídeo apontando para o mesmo contexto, publicado em janeiro de 2022, mas com o comentário de um usuário indicando que a gravação estava disponível desde 2019.



Esse é o vídeo de um pai desesperado que perdeu sua esposa e filha na maternidade Balbina Mestrinho.



Segundo informações, a maternidade cometeu negligência no caso, que resultou nos óbitos.

— Manaus Atual (@ManausAtual) Segundo informações, a maternidade cometeu negligência no caso, que resultou nos óbitos. pic.twitter.com/mAXC3xwEJ2 — Manaus Atual (@ManausAtual) February 17, 2019

Vacinação de crianças no Brasil

O vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, foi identificado no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. A primeira vacina contra a doença autorizada para crianças no Brasil foi incluída pelo governo federal no Plano Nacional de Imunizações (PNI) em 5 de janeiro de 2022, após a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o imunizante da Pfizer para esse grupo em 16 de dezembro de 2021.



“A autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e autorizado pela Anvisa”, disse a agência reguladora.

Em 20 de janeiro passado, a Anvisa autorizou a ampliação da CoronaVac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.