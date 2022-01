Vídeo não mostra como Lula está sendo recebido 'por onde passa' atualmente

Captura de tela feita em 25 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Rio Grande do Sul em 2018

Comparação feita em 25 de janeiro de 2022 entre um vídeo publicado no Facebook e a imagem do campus de São Vicente do Sul do Instituto Federal Farroupilha publicada no site da organização ( . / ) (foto: reprodução)

Um vídeo que supostamente mostra como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo recebido “por onde passa” foi compartilhado mais de 35 mil vezes nas redes sociais desde 26 de dezembro de 2021. Mas o registro não indica o contexto correto: as imagens foram feitas em março de 2018, quando grupos se manifestaram contra a visita de Lula a um instituto federal no Rio Grande do Sul., diz uma publicação no Facebook que contém o vídeo no qual manifestantes são ouvidos vaiando e xingando o ex-presidente à medida que um ônibus com a inscrição “Lula pelo Brasil” percorre uma rua.Embora a legenda faça uma referência indireta ao ex-mandatário, um dos comentários o mencionou nominalmente:O conteúdo começou a ser compartilhado em um momento em que Lula aparecia na liderança de diversas pesquisas ( 1 3 ) para as eleições presidenciais de 2022.Mas o vídeo não é atual.Uma busca no Google pelas palavras-chavelevou a diversas matérias sobre protestos enfrentados pelo ex-presidente em março de 2018, quando viajava pelo sul do país em atos que antecederam a campanha presidencial daquele ano.Um dos artigos, do jornal Folha de S. Paulo, é ilustrado com uma foto muito semelhante a um dos trechos do vídeo compartilhado nas redes. Segundo a legenda, a imagem foi feita durante uma visita de Lula ao Instituto Federal Farroupilha , localizado em São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul.Uma segunda busca no Google, dessa vez por registros da passagem de Lula por essa cidade, mostra que o vídeo agora viralizado já havia sido publicado no Facebook em 21 de março de 2018 pelo grupo político Movimento Brasil Livre (MBL)., diz o texto sobreposto às imagens.De fato, o ex-presidente Lula visitou o Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul naquela data, como registrado pela própria organização.Em nota de esclarecimento publicada no dia seguinte, o instituto federal informou que houve manifestações contrárias à presença de Lula no local e que os grupos opositores foram isolados.Uma comparação entre uma imagem do campus do Instituto Federal Farroupilha, publicada em seu site , e o vídeo compartilhado nas redes permite confirmar que ambos mostram o mesmo local, como demonstrado abaixo:O mesmo vídeo já havia circulado em maio de 2021 com a alegação de que Lula havia sido expulso de Itanagra, na Bahia, e foi verificado pelo Checamos.