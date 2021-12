Mesmo quem se vacinou pode transmitir o vírus da COVID-19

Captura de tela feita em 25 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Publicações compartilhadas centenas de vezes desde, pelo menos, 29 de novembro de 2021 questionam como a variante ômicron do SARS-CoV-2 chegou à Austrália se “os não vacinados não podem sair nem entrar”, apontando uma suposta ineficácia das vacinas contra covid-19. Mas a afirmação é enganosa, não apenas porque os passageiros não vacinados podem sair e ingressar no país, sob certas condições, mas também porque, apesar de os fármacos anticovid reduzirem as possibilidades de casos graves e mortes, as pessoas vacinadas podem ser infectadas e transmitir o vírus, mas em menor medida, segundo estudos e especialistas consultados., questionam usuários no Facebook ( 1 3 ), no Twitter ( 1 3 ) e no Telegram Conteúdo semelhante circulou também em inglês As publicações começaram a circular pouco depois de o estado australiano de Nova Gales do Sul confirmar que duas pessoas completamente vacinadas que viajaram à cidade de Sydney , procedentes do sul da África , estavam infectadas com a variante ômicron.A variante do vírus SARS-CoV-2, detectada pela primeira vez por pesquisadores sul-africanos em novembro de 2021, provocou preocupação mundial por sua rápida propagação.No dia 3 de dezembro, a Austrália informou que três estudantes sem antecedentes de viagens ao exterior também testaram positivo para a ômicron, sendo, portanto, os primeiros casos detectados de transmissão comunitária no país.Uma busca pelo texto em diferentes idiomas mostrou que o tuíte original foi publicado em inglês em 28 de novembro e foi compartilhado mais de 23.000 vezes até a publicação desta verificação. No entanto, suas alegações são enganosas.Os viajantes não vacinados podem sair ou ingressar na Austrália sob certas limitações, segundo o Departamento de Saúde da Austrália.As regras atuais estabelecem que os viajantes não vacinados devem cumprir medidas mais restritas do que aqueles que foram vacinados, ou poderiam enfrentar sanções., diz a página da entidade.As exceções para que pessoas não vacinadas possam viajar incluem a necessidade de atendimento médico urgente, trabalho e motivos de força maior ou humanitários.As regras estabelecem que os viajantes não vacinados devem permanecer em quarentena durante 14 dias em uma instalação administrada pelo governo, enquanto os viajantes vacinados podem fazê-lo em casa.Os especialistas advertiram reiteradas vezes que, ainda que as vacinas contra a covid-19 reduzam o risco de casos graves e mortes pelo SARS-CoV-2, as pessoas vacinadas ainda podem ser transmissoras.Os vacinados[o vírus], disse à AFP a professora Nancy Baxter , diretora da Escola de População e Saúde Global de Melbourne, na Austrália.A especialista comentou que ainda não está claro como as vacinas responderão à variante ômicron:disse., acrescentou.Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças ( CDC ) dos Estados Unidos também informam em seu site Em 24 de novembro , o diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que as pessoas vacinadas ainda podem transmitir o vírus:O Checamos já verificou outras alegações sobre a variante ômicron ( 1 3 ).