Austrália registra primeiros casos de transmissão local da variante ômicron

A Austrália informou nesta sexta-feira (3) que três estudantes de uma escola de Sydney foram infectados com a variante ômicron do coronavírus, os primeiros casos de transmissão local da mutação.



As autoridades de saúde também anunciaram 10 casos suspeitos de ômicron na mesma escola, que dependem de confirmação.



O foco foi registrado apesar da proibição de entrada no país de estrangeiros e das restrições aos voos procedentes de países do sul da África, onde a variante foi detectada pela primeira vez.



As autoridades do estado de Nova Gales do Sul afirmaram que estes são os primeiros casos "que não têm um histórico de viagens nem vínculos com pessoas que estiveram no exterior".



A Austrália já havia anunciado casos da variante ômicron, mas todos eram viajantes que entraram em quarentena.