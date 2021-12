Escorregador em formato de genitais era set de filme, não parque no Brasil

Uma imagem de um escorregador com formato dos órgãos genitais masculino e feminino foi compartilhada centenas de vezes em redes sociais desde o início de dezembro de 2021, em publicações que asseguram que a peça foi instalada em um parque infantil inaugurado “pela prefeitura de Santa Etelvina do Guaíba”, no Rio Grande do Sul.





Captura de tela feita em 3 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Set de filmagem

Cidade fictícia

Isso é falso. A foto mostra um set de filmagem montado temporariamente em um parque no Canadá. Além disso, o Rio Grande do Sul não possui nenhuma cidade com o nome citado., começam as publicações compartilhadas mais de 300 vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter A mensagem continua, assegurando que o prefeito da cidade - identificado como- teria justificado a instalação:A foto viralizada não mostra, contudo, ume tampouco foi tirada no Brasil.Uma busca reversa no Google pela imagem do escorrega levou a um tuíte com três fotos, incluindo a compartilhada nas redes sociais.[filme], escreveu o usuário em 7 de outubro de 2021.Nos comentários, o autor especificou que as imagens foram feitas no Fletcher Park, localizado na cidade canadense de Maple Ridge , no sudoeste da província Colúmbia Britânica.Usando a ferramenta Street View do Google Maps, a AFP pôde verificar que os demais brinquedos e o padrão do pavimento vistos na imagem compartilhada nas redes são iguais aos do parque canadense.Procurada pela AFP, a cidade de Maple Ridge confirmou que a foto viralizada mostra um set de filmagem montado em um de seus parques e que o escorrega foi removido quando a produção foi concluída.[set fechado], disse à AFP o porta-voz da cidade, Fred Armstrong, em 12 de outubro de 2021.A mídia canadense também repercutiu a presença do escorrega no início de outubro.O site Daily Hive escreveu sobre, enquanto o Hollywood North Buzz disse que o parque foi alterado para a gravação de um filme de comédia da roteirista Adele Lim, dee do produtor Seth Rogen.Segundo as publicações viralizadas, o supostoteria sido inaugurado na cidade de Santa Etelvina do Guaíba, no Rio Grande do Sul. No entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não possui registro de nenhuma cidade com esse nome.Procurada pelo AFP Checamos, a Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul reiterou a informação: “[O escorrega]A equipe de checagem tampouco localizou qualquer registro da existência de um político chamado, citado nas postagens como prefeito de “. Já seu partido, o Prona - Partido de Reedificação da Ordem Nacional - não existe desde 2006, quando fundiu-se com o Partido Liberal.Conteúdo semelhante também foi verificado pelo site Agência Lupa