O Carnaval de 2022 no Rio de Janeiro segue confirmado, informou a Riotur em 29 de novembro

Publicações compartilhadas milhares de vezes nas redes sociais desde o último 27 de novembro afirmam que o Carnaval de 2022 foi cancelado na cidade do Rio de Janeiro devido à pandemia de covid-19.





Capturas de tela feitas em 30 de novembro de 2021 de publicações no Facebook ( . / )

Mas isso não é verdade: em contato com o AFP Checamos em 29 de novembro de 2021, a Riotur informou que não houve “cancelamento de nada”. A empresa acrescentou que caso haja uma “contraordem, será no futuro”., diz a legenda de uma das publicações no Facebook ( 1 2 ), que soma mais de 5,7 mil compartilhamentos, ilustrada com a foto do Sambódromo da Marquês de Sapucaí , no centro do Rio de Janeiro.Outras postagens ( 1 2 ), por sua vez, utilizam somente a imagem da Marquês de Sapucaí e agradecem a suposta decisão tomada, mas sem especificar o local do cancelamento.No Twitter ( 1 ), grande parte dos usuários que se referiram ao tema apenas especulava e dava a sua opinião ( 1 2 ).Muitas cidades brasileiras estão, de fato, cancelando as festividades de carnaval do próximo ano devido à pandemia de covid-19, como tem sido reportado pela imprensa ( 1 3 ), principalmente após a detecção da nova variante ômicron em vários países. Mas, até o momento, esse não é o caso do Rio de Janeiro.Em contato telefônico com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, Riotur , no último 29 de novembro, foi informado ao Checamos que a alegação que circula nas redes se trata deA assessoria de imprensa da empresa indicou que[...]A Riotur, contudo, fez a ressalva de que embora as festividades estejam sendo organizadas, a Secretaria Municipal de Saúde e o comitê científico definem as diretrizes.Em dois vídeos publicados em 29 de novembro em seu perfil no Twitter, o prefeito carioca Eduardo Paes abordou a questão da variante ômicron e reforçou a importância da vacinação da população da cidade. Depois, falou sobre os próximos eventos previstos para ocorrer no Rio de Janeiro., assinalou.Mas indicou que, declarou o prefeito.Em consulta feita em 30 de novembro de 2021 ao Painel Rio covid-19 pode-se conferir que 76,9% da população total da cidade completou o esquema vacinal de duas doses ou dose única. Esse número chega a 95% ao considerar apenas as pessoas maiores de 18 anos.O Checamos tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber quais diretrizes serão adotadas caso os eventos aconteçam, mas não obteve retorno até a publicação deste artigo.

