O vírus SARS-CoV-2 foi, sim, isolado na Espanha, embora não no Ministério

Por que isolar um vírus?

A afirmação de que o Ministério da Saúde espanhol não possui o vírus SARS-CoV-2 isolado foi compartilhada mais de 100 vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 30 de setembro de 2021, sem esclarecer que o vírus está, sim, isolado e sequenciado na Espanha, assim como em outros países. A confusão resultou de uma resposta pública do Ministério a um pedido de informações de uma associação espanhola., é a manchete de um artigo publicado na internet., dizem publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ) e no Twitter A mensagem também circulou em espanhol As postagens anexam ou mostram capturas de tela de uma resposta do Ministério da Saúde espanhol a um pedido de informações de uma associação . A mensagem da pasta é assinada pela diretora-geral de Saúde Pública, Pilar Aparicio . Ao ler o QR code que aparece no canto inferior esquerdo de cada página, a AFP pôde verificar que o documento está disponível para ser baixado no site da administração do Governo espanhol.O Ministério da Saúde confirmou à AFP a autenticidade do texto assinado por Aparicio e explicou que se tratava de uma resposta a uma solicitação encaminhada à unidade de Transparência e protegida pela Lei da Transparência, Acesso à Informação Pública e Boa Governança.Os usuários destacam em suas publicações um trecho dessa frase da resposta:. Por outro lado, no vídeo viral um biólogo afirma que a sequência do víruse que, consequentemente, em pacientes com coronavírus positivo na EspanhaO isolamento de um vírus envolve extraí-lo de um paciente infectado e propagá-lo em cultura de células para estudo. Já o sequenciamento genético é um processo que permite decifrar o código genético do vírus.O serviço de comunicação do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), dependente dos Ministérios espanhóis da Saúde e da Ciência , garantiu à AFP:Consultado pela AFP, o microbiologista e virologista José Antonio López Guerrero afirmou que o vírus havia sido isolado primeiro artigo científico do mundo sobre o SARS-CoV-2, de janeiro de 2020, detalha como o vírus foi isolado de pacientes em Wuhan, na China, para ser estudado em culturas de células.Neste relatório científico de 2020, é feita uma referência ao fato de o vírus já ter sido isolado e sequenciado na Espanha. A título de exemplo, ele foi isolado por uma equipe de investigadores valencianos , por outra da Universidade de Saragoça e da região de La Rioja A ideia de que o SARS-CoV-2 não foi isolado ou sequenciado e que, portanto, pode-se deduzir que a pandemia covid-19 é uma farsa, circula, pelo menos, desde o início de 2021. A AFP Factual já a verificou em outra ocasião., explicou à AFP Juan Sabatté, médico, doutor em microbiologia e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas ( CONICET ) da Argentina, em julho de 2021., acrescentou., disse Sabatté à AFP. Por exemplo, outras equipes de pesquisadores isolaram o vírus no Canadá e nos Estados Unidos O cientista espanhol José Jimenez, do Departamento de Doenças Infecciosas do King's College de Londres, se perguntou nessa thread no Twitter: , e disse que está isolado em laboratórios de biossegurança nível 3, conforme afirma Sabatté. Jiménez destacou que apenas no Reino Unido, onde trabalha, o genoma completo do vírus foi sequenciado mais de um milhão de vezes, ao contrário do que afirmam os usuários que questionam a pandemia.Em relação aos testes de covid e ao cultivo do vírus, López Guerrero, professor da Universidade Autônoma de Madrid, respondeu à equipe de checagem da AFP:, explicou López Guerrero.A médica em imunologia María Moreno , do Departamento de Desenvolvimento Biotecnológico da Universidade da República do Uruguai, disse à AFP em julho de 2021:, acrescentou Moreno, que enfatizou que é falacioso supor que sem um vírus isolado em laboratório, por exemplo, não seja possível fazer um teste para detectá-lo, como colocaram em dúvida algumas das postagens virais., explica.