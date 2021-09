Estado de sítio: entenda porque Bolsonaro não poderia tê-lo decretado sozinho

Captura de tela, em 9 de setembro de 2021, de vídeos publicados no Facebook ( . / )

O que é o estado de sítio?

Quando pode ser decretado?

Como pode ser decretado?

Vídeos em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro comemoram a suposta declaração de um estado de sítio no Brasil foram visualizados centenas de milhares de vezes em redes sociais durante a madrugada de 9 de setembro. “Ficamos sabendo que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir e que, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio”, diz um homem em uma das gravações. Mas o presidente não tomou essa medida e nem poderia tê-lo feito sozinho, como dão a entender os registros viralizados. Entenda no que consiste o estado de sítio e o que é necessário para decretá-lo.Nas gravações compartilhadas no Facebook Twitter , pessoas reunidas em um ambiente com barracas de acampamento comemoram a suposta medida do mandatário., diz um homem em um dos vídeos, enquanto outras pessoas são ouvidas gritando ao fundo.Em outra gravação , que parece ter sido feita no mesmo local, um homem detalha que está falando de Brasília e assegura:Os vídeos ganharam força nas redes na noite de 8 de setembro, um dia após os atos pró-governo convocados por Bolsonaro no feriado da Independência do Brasil.Em discurso durante manifestação em Brasília, o mandatário disse que se reuniria no dia seguinte com o Conselho da República, órgão de assessoramento que deve ser consultado para a declaração de estado de sítio.No entanto, após o pronunciamento do presidente, interlocutores do governo garantiram que Bolsonaro havia se. Em 8 de setembro, o mandatário se encontrou, na verdade, com o Conselho de Governo , que reúne ministros para discutir ações da gestão federal.Porém, mesmo que o Conselho da República tivesse sido convocado nessa data, isso não resultaria automaticamente na declaração de estado de sítio, segundo especialistas consultados pela AFP.Previsto pelo artigo 137 da Constituição , o estado de sítio é uma das três medidas excepcionais estabelecidas paraquando há um, como resumiu ao Checamos o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense (UFF) Gustavo Sampaio As outras duas medidas excepcionais são a intervenção federal e o estado de defesa.exemplificou o especialista.Por isso, durante a sua vigência,, acrescentou Sampaio.Entre essas ações estão, como detalhado na Constituição:Durante o estado de sítio também pode ser suspensa a liberdade de reunião e determinada a busca e apreensão em domicílio, a intervenção em empresas de serviços públicos e a requisição de bens. Wallace Corbo , professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, explicou ao Checamos o efeito de um decreto desse tipo:Essa medida pode ser tomada em três situações, como detalhado na Constituição: em resposta a uma, em caso de declaração de estado de guerra ou quando já foi decretado o estado de defesa sem que tenham sido solucionadas as questões que desencadearam sua determinação.Para o professor Gustavo Sampaio, nenhuma dessas condições foi atingida atualmente., opinou.Uma comoção grave pode ser, segundo Wallace Corbo,”.Mesmo assim, se o presidente tivesse a intenção de decretar estado de sítio, ele não poderia tê-lo feito sozinho, como dão a entender os vídeos compartilhados nas redes.Primeiro, ele precisaria convocar tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional para debater o tema, como determinado no artigo 137 da Constituição.Esse primeiro órgão é formado pelo vice-presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, pelo ministro da Justiça e por seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, sendo dois nomeados pelo presidente, dois pelo Senado e dois pela Câmara.Já o segundo é composto pelo vice-presidente, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e pelos ministros da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores e do Planejamento, assim como pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.Após reunião, os conselhos emitem um parecer ao presidente recomendando, ou não, o pedido do estado de sítio., explicou Gustavo Sampaio.Apenas após ouvir esses grupos, o presidente poderia encaminhar um pedido de declaração de estado de sítio ao Congresso Nacional, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados., acrescentou o professor da UFF.Após a viralização do conteúdo, o AFP Checamos perguntou à assessoria de imprensa do Senado e da Câmara dos Deputados se os órgãos haviam recebido um pedido para declaração de estado de sítio.Em 9 de setembro, a Câmara negou a informação. No mesmo dia, a assessoria do Senado respondeu de forma semelhante, indicando queO professor Wallace Corbo resumiu:, finalizou.Gustavo Sampaio destacou, por fim, que durante o estado de sítio o presidente deve continuar respeitando os poderes Judiciário e Legislativo, e que esse último pode, inclusive, suspender a medida se entender, acrescentou o professor de Direito da UFF.