Foto de Lula em jatinho circula como se fosse de 2021, mas foi em 2017

Captura de tela feita em 12 de maio de 2021 de uma publicação no Twitter

Uma foto do ex-presidentesaindo de um jatinho foi compartilhada mais de 10,5 mil vezes nas redes sociais desde 3 de maio como se fosse um registro de sua chegada a Brasília em 2021. Mas a imagem é antiga. Na verdade, a foto foi feita por um fotógrafo da AFP em maio de 2017 em“Lula chega de jatinho fretado a Brasília e foge da imprensa”, diz o trecho de uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ).



Uma alegação semelhante também circulou em um site.





LEIA MAIS 20:42 - 11/05/2021 Mulher armada em vídeo não é a mãe de um dos mortos em operação policial no Jacarezinho

Mulher armada em vídeo não é a mãe de um dos mortos em operação policial no Jacarezinho 15:48 - 06/05/2021 Checamos: Hospital do Anhembi tinha pacientes na data de gravação de vídeo

Checamos: Hospital do Anhembi tinha pacientes na data de gravação de vídeo 20:46 - 04/05/2021 A Globo não 'admitiu' que atos pró-Bolsonaro foram os maiores da história 3 de maio em Brasília para se reunir por quatro dias com lideranças partidárias, em sua primeira viagem política depois que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação de suas condenações no âmbito da Operação Lava-Jato.



No entanto, o registro amplamente compartilhado nas redes como se fosse atual não foi feito na recente viagem de Lula à capital.



Na verdade, a foto em que o político do Partido dos Trabalhadores (PT) é visto de terno escuro saindo de um jatinho foi feita pelo fotógrafo Heuler Andrey para a AFP, em 10 de maio de 2017 no aeroporto Afonso Pena, na cidade de Curitiba.



A foto da AFP também pode ser vista em notícias daquele dia em diferentes jornais (2,



A foto da AFP também pode ser vista em notícias daquele dia em diferentes jornais ( 1 3 ).

Na ocasião, Lula foi a Curitiba para prestar depoimento ao juiz Sergio Moro nas investigações da Lava Jato. O jatinho usado pelo ex-presidente pertencia, de acordo com as notícias da época, ao empresário nas áreas de educação e saúde Walfrido Mares Guia, ministro de Turismo de 2003 a 2006 e de Relações Institucionais em 2006 e 2007.



Uma busca no Google por imagens da chegada do ex-presidente a Brasília em 3 de maio de 2021 não levou a registros atuais.



Nesse primeiro semestre de 2021, o AFP Checamos verificou outras postagens nas redes sociais envolvendo o ex-presidente Lula (1, 2, 3, 4).

Esse conteúdo também foi checado pela Agência Lupa.