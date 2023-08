Adolescente quebra recorde mundial após pular de patis sobre 12 pessoas

436

Americana conquista título após pular sobre 12 pessoas (foto: GWR/Reprodução)

A adolescente norte-americana Mia Peterson conseguiu bater um recorde depois de executar, de patins, um salto chamado "barani flip" sobre doze amigos.

A incrível façanha rendeu à jovem de 16 anos, da Califórnia, EUA, o recorde de mais pessoas que o barani de patins ultrapassou.

Mia foi nomeada como uma das Jovens Vencedoras do "Guinness World Records" e aparecerá no livro de 2024, que estará à venda em breve.





A moradora do estado da Califórnia começou a andar de patins aos 11 anos, quando sua irmã ganhou um par de aniversário, e as duas começaram a ir juntas ao rinque de patinação. Aos 13 anos, Mia se apaixonou pelo esporte e se tornou uma frequentadora assídua da pista, onde fez alguns bons amigos da comunidade.

Mas um dos truques mais difíceis que Mia aprendeu, que elevou suas performances para o próximo nível, foi o barani flip – uma manobra de ginástica que consiste em um salto frontal com meia torção.

"Quando tentei andar de patins pela primeira vez, tentei em um poço de espuma”, revela. “Fiquei muito confortável com eles e depois fui para um airbag. Quando eu estivesse confiante com minha rotação e o flip, começaria a tentar no cimento. Eu dei passos de bebê até conseguir acertar o flip. Não é fácil no começo, porém, eu sabia que levaria algumas quedas difíceis aqui e ali", relembra.





“Uma vez cortei o queixo e precisei levar 27 pontos. Além disso, quando tentei um salto frontal pela primeira vez, girei demais e bati com o estômago, quebrando algumas das minhas costelas’, conta. "Foi preciso muita coragem para tentar os flips novamente. Mas então me lembro que cair é apenas uma parte da patinação e me levanto e tento novamente."

Então, um dia, o amigo de Mia, Jake, sugeriu que ela tentasse pular por cima dele enquanto ele estivesse deitado no chão. Ela precisou de um tempo para aceitar a ideia, mas, em poucos dias, estava sobrevoando nove pessoas ao mesmo tempo.

Uma das memórias favoritas de todos os tempos de Mia é de quando ela conseguiu seu primeiro flip.

“Desde que comecei a andar de patins sempre sonhei em poder dar cambalhotas de patins. Um dia, na pista de skate, eu estava determinada a dar um salto frontal. Eu disse aos meus amigos que queria tentar o front flip e todos eles se reuniram em volta do quarter pipe para me assistir”, começa. “Estava nervosa, mas tentei. Sofri algumas quedas difíceis, mas me levantei e continuei tentando. Finalmente, assim que aterrissei, todos os meus amigos torceram por mim e ficaram felizes! Eu tinha o maior sorriso no rosto e fiquei muito feliz por conseguir uma manobra com a qual sempre sonhei”, finaliza.

“Mia costumava passar horas praticando todos os dias. Agora, aos 16 anos, ocupada, ela tem menos tempo livre, mas ainda consegue andar de skate algumas vezes por semana.” Revela a mãe, Sarah Peterson.

Mia saltando sobre sua mãe (foto: GWR/Reprodução)

Hoje em dia, Mia compete regularmente, embora não planeje fazer disso uma carreira. “Eu não ando de skate por dinheiro”, disse. “Eu ando de skate pela felicidade que isso me dá. Com certeza continuarei a andar de skate, mesmo quando for para a faculdade e conseguir uma profissão”.

Depois de muito praticar, em 16 de julho de 2022, Mia alinhou 12 outros skatistas em Laguna Niguel e voou sobre eles para conquistar seu título de recorde mundial.

Segundo ela, sua principal fonte de motivação são seus amigos patinadores: “Todos os patinadores ao meu redor realmente me inspiram. Eles realmente me empurraram. Vê-los melhorar e trabalhar duro me inspira mais do que tudo!”, afirma.

Quando Mia recebeu seu certificado do Guiness, um sonho de infância dela se tornou realidade.

“Fiquei emocionada! Eu não podia acreditar, parecia muito surreal. Eu costumava sempre admirar as pessoas neste livro quando era mais jovem e agora, estar nele parece um sonho”, destacou.

A talentosa adolescente acha que com muito trabalho e dedicação tudo é possível. "Tente encontrar um hobby ou esporte que você ame! Faça isso porque você gosta e pela felicidade que isso lhe traz. Se você trabalhar duro e dedicar horas, poderá fazer qualquer coisa", disse.

Ela conta que pretende tentar quebrar outro recorde no futuro. “Eu provavelmente tentaria obter o flip mais alto agora. Como consegui o salto mais longo sobre as pessoas, acho que seria incrível tentar o salto mais alto também!”, revela.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa