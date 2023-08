Tutora abandona cão em aeroporto dos EUA após se recusar a despachá-lo

436

Um cãozinho da raça buldogue francês foi abandonado pela própria tutora no aeroporto de Pittsburgh, nos EUA, após a mulher ter sido informada de que não poderia levar o animal em seu colo, na cabine do avião. O cachorro foi abandonado, em um carrinho de bebê, na última sexta-feira (4), e encontrado por agentes de segurança, informou o Departamento de Polícia do Condado de Allegheny.

Segundo a polícia, a tutora do cãozinho teria sido informada por um funcionário da companhia aérea que seu animal de estimação deveria ser colocado em uma caixa especial para o voo. "A investigação revelou que a tutora abandonou o cachorro perto de um estacionamento e embarcou no voo", disse a polícia em post no Facebook.

As autoridades contataram o serviço de guarda de cães do estado para entregar o animal. Eles disseram que o diretor da entidade deve entrar com uma ação de abandono de animal contra a tutora. Os policiais conseguiram identificar a mulher e descobriram que ela estava voando para um "destino de resort" depois de supostamente deixar o cachorro para trás.

As autoridades ainda não conseguiram contato com ela, segundo o departamento de polícia. O cão está sob cuidados da Animal Friends, uma entidade de proteção animal, até que as investigações se encerrem, segundo apurou a emissora de TV KDKA.