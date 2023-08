Sem Messi e em meio a dúvidas sobre Mbappé, PSG quer manter hegemonia na França

436

O Campeonato Francês começa na próxima sexta-feira (11) com o Paris Saint-Germain novamente como grande favorito ao título, apesar de ter perdido Lionel Messi e de estar em meio a dúvidas sobre o futuro de Kylian Mbappé no clube.



O time parisiense venceu as três últimas edição da Ligue 1 e só deixou escapar dois títulos nas últimas dez temporadas.



Mas este ano, além de perder Messi, que está brilhando nos Estados Unidos com o Inter Miami, o PSG pode ficar sem Mbappé, com quem o clube tem uma tensa relação.



Enquanto a imprensa espanhola e mundial acompanha a novela sobre o destino do atacante francês, especulado no Real Madrid, o PSG se concentra na estreia na Ligue 1, no próximo sábado (12), contra o Lorient.



O time terá à beira do campo nesta temporada o técnico Luis Enrique. Ele comandou a Espanha na Copa do Mundo de 2022, em que a equipe caiu nas oitavas de final.



- Gonçalo Ramos no PSG -



Nesta semana, o PSG anunciou sua grande contratação, o atacante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, revelação no Mundial do Catar. Ele estava no Benfica e chega por empréstimo até a próxima temporada.



Ramos é o oitavo reforço do time parisiense, após as chegadas dos defensores Milan Skriniar e Lucas Hernández, dos meio-campistas Manuel Ugarte e Cher Ndour, dos atacantes Marco Asensio e Lee Kang-in e do goleiro Arnau Tenas.



O centroavante português poderia suprir a eventual saída de Mbappé, que mantém uma queda de braço com a diretoria do clube.



"Posso garantir que vamos trabalhar como uma equipe", prometeu Luis Enrique quando foi apresentado como novo treinador, no dia 5 de julho.



O espanhol afirmou que terá como proposta "um futebol de ataque, ofensivo, que agrade aos torcedores e que dê resultados".



Um dia antes, o Olympique de Marselha, grande rival do PSG, apresentou o também espanhol Marcelino García Toral como novo técnico.



"Gostamos de uma equipe organizada. Acreditamos que o equilíbrio é o ponto de partida para ter sucesso, e isso começa na ordem. Tentaremos ter uma equipe dinâmica, ágil e atrativa. Há uma circunstância comum que nos deixa otimistas: nosso conceito de futebol é o que esta grande torcida quer", disse Marcelino em sua chegada ao Olympique.



- Reforços chegam a Marselha -



Além do técnico espanhol, o time trouxe reforços como o atacante senegalês Ismaila Sarr e o experiente gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, com passagens de sucesso por Alemanha e Inglaterra.



Também chegaram, entre outros, o volante Geoffrey Kondogbia, o meia Ruslan Malinovskyi e o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi.



Apesar de tudo indicar que o PSG é o grande favorito, o Olympique promete encurtar a distância para o rival.



Na temporada passada, o time de Marselha ficou longe da briga pelo título, na terceira posição, a 12 pontos dos parisienses.



O Olympique inicia sua caminhada no Campeonato Francês no sábado, em casa, contra o Reims.



Já o Lens, que foi vice-campeão com um ponto atrás do PSG, aposta na contratação do jovem atacante colombiano Oscar Cortés, de apenas 19 anos.



O clube do norte da França tentará se manter entre os dois gigantes do país. O primeiro compromisso será contra o Brest, no domingo.