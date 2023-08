Produtor italiano de laticínios morre soterrado por pilha de Grana Padano

436

O produtor italiano de queijos Giacomo Chiapparini, 74 anos, morreu na noite desse domingo (6/8) após ser atingido por toneladas de rodas de grana padano, tipo do laticínio que fabricava em Romano di Lombardia, cerca de 460 km ao norte de Roma, na Itália.

O homem, dono da empresa produtora, teria entrado sozinho na noite de domingo no armazém onde os produtos eram maturados para verificar uma máquina que fazia a limpeza dos queijos.Então, uma das prateleiras, que guardavam milhares de rodas de queijo com cerca de 40 quilos cada uma e 10 metros de altura, cedeu e levou ao desabamento das outras, atingindo Chiapparini, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.

Os bombeiros da região foram acionados pela família do produtor, que ouviram um estrondo no depósito. "Tivemos que retirar os queijos e as prateleiras manualmente. Demoramos aproximadamente 12 horas para encontrar a vítima na manhã de segunda-feira (7)", explicou à AFP Antonio Dusi, representante dos bombeiros de Bergamo, maior cidade próxima, que destacou a "complexidade" da operação. Técnicos ainda investigam o que causou o desabamento.

Chiapparini produzia queijos do tipo Grana Padano desde 2006 e, segundo o site do local, produzia mais de 15 mil rodas por ano na propriedade, que administrava com familiares.