Cadela 'bombeira' atropela criança com carrinho de golfe nos EUA

A cadela Bella está presente em vários registros na rede social do departamento de bombeiros (foto: Reprodução/Facebook/Westland Fire & Rescue)

Uma cadela atropelou uma menina de 4 anos com um carrinho de golfe nos EUA. Apesar de ter sido atingida na perna, a criança não ficou ferida.

O incidente aconteceu na noite de sexta-feira (4/8), em um evento chamado Blues, Brews e BBQ, na cidade de Westland, em Michigan.

Bella, uma cadela que auxilia as equipes do Westland Fire & Rescue (Departamento de Bombeiros e Resgate de Westland), estava sentada no carrinho quando, de repente, pulou para o banco da frente, pisando com tudo sobre o acelerador.

Descontrolado, o carrinho partiu na direção dos convidados da festa e acabou passando por cima da perna da criança, segundo informou o departamento, em um comunicado.

Bella é uma cadela farejadora de incêndios. Ela foi treinada para encontrar traços de materiais inflamáveis que poderiam ser usados para iniciar incêndios.

Os bombeiros tentaram controlar o carrinho e desviá-lo das pessoas, mas acidentalmente o veículo acabou atingindo a perna da menina.



Os paramédicos avaliaram a criança e não encontraram ferimentos visíveis. A mãe recusou tratamento adicional e uma visita ao pronto-socorro, conforme o comunicado dos bombeiros à imprensa.

"Dez minutos após o acidente, a menina de 4 anos voltou a comer sua pipoca e brincar em um pula-pula", disseram os bombeiros no comunicado.

Embora neste caso a criança não tenha se ferido, mais de 6.500 crianças em todo o país são feridas por carrinhos de golfe a cada ano, de acordo com um estudo realizado pela Academia Americana de Pediatria. Mais da metade dessas lesões acontecem em crianças de 12 anos ou menos.

Bella voltará a acompanhar os bombeiros no carrinho "com precauções extras", segundo o corpo de bombeiros.