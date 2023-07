Objeto misterioso em praia da Austrália é identificado

436

Objeto misterioso foi encontrado em praia (foto: Australian Space Agency/Reprodução)

Segundo autoridades australianas, um grande objeto misterioso descoberto em uma praia do país foi identificado como detritos de um foguete indiano.

As origens do enorme cilindro coberto em musgo marítimo descoberto em Green Head Beach, na Austrália Ocidental, deixaram muitos perplexos quando ele apareceu neste mês, embora as teorias iniciais já apontassem para o fato de ser "lixo espacial".

Mas, nesta segunda-feira (31/7), a Agência Espacial Australiana divulgou que chegou a uma conclusão mais concreta, dizendo que o objeto era provavelmente detritos de um "terceiro estágio esgotado de um Veículo de Lançamento de Satélite Polar".

O veículo de lançamento de média elevação é operado pela Organização de Pesquisa Espacial Indiana e o terceiro estágio do veículo é lançado a uma altitude de cerca de 425 km .

O objeto redondo e dourado mede cerca de 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura agora está sendo armazenado. Anteriormente, estava sob guarda da polícia, embora tenha sido rapidamente determinado que era seguro e não representava risco para a comunidade.

“Funcionários da Índia e da Austrália estão trabalhando juntos para fornecer mais confirmações e determinar os próximos passos, incluindo considerar as obrigações sob os tratados espaciais das Nações Unidas", disse a Agência Espacial Australiana.

O morador local Garth Griffiths disse que um vizinho o alertou sobre a estranha descoberta há duas semanas.

Morrem 51 baleias-piloto encalhadas no oeste da Austrália

"Uma senhora local e seu parceiro o descobriram flutuando na beira da água e o arrastaram para fora com seu veículo com tração nas quatro rodas", disse ele à ABC News. "Havia cracas e vida marinha crescendo nele", completou.

Não é a primeira vez que a Austrália é exposta a restos orbitais que aparecem misteriosamente em lugares aleatórios. No ano passado, detritos espaciais da nave SpaceX de Elon Musk colidiram com uma fazenda de New South Wales.