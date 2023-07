Passageiro de navio de cruzeiro pula no mar e é dado como morto nos EUA

436

Navio Carnival Elation (foto: Divulgação)

Um passageiro do navio de cruzeiros Carnival Elation pulou da embarcação no domingo (23), no litoral da Flórida nos EUA. As autoridades americanas confirmaram sua morte e suspenderam as buscas.

O homem, de 30 anos, foi identificado como Jaylen Hill. Seu desaparecimento foi notado pelo companheiro de viagem, que avisou a tripulação após passar o dia todo sem ver o amigo.

"Infelizmente, depois de uma busca exaustiva e uma revisão das imagens das câmeras de segurança, ficou determinado que ele pulou", informou a Carnival Cruise Line, operadora do cruzeiro.



Leia: Precaução a bordo dos navios

A Guarda Costeira americana enviou um barco e duas aeronaves para as buscas, mas após as equipes rastrearem mais de dois quilômetros em torno da área, sem resultados, a operação foi suspensa na noite de ontem (24). A morte foi declarada, mesmo sem o corpo ter sido achado.

"Oferecemos nossas mais profundas condolências à família Hill", disse o suboficial Eric Rodriguez em um comunicado.

"Nossas equipes levam muito a sério nossa missão de salvar vidas. Sempre que não podemos trazer um ente querido para casa, para sua família, é uma dor que todos sentimos."

O navio Carnival Elation havia acabado de fazer uma viagem de quatro dias para as Bahamas, que terminou em Jacksonville, nos EUA, na manhã desta segunda-feira (24).

A embarcação tem 260 metros de comprimento, comporta 2,2 mil passageiros e 900 tripulantes.