Vídeo: navio de cruzeiro se solta de zona portuária do Rio durante temporal

Uma pancada de chuva que atingiu partes da cidade do Rio de Janeiro (RJ) na tarde desta sexta-feira (3/1) causou estragos e assustou os cariocas. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um navio que se soltou da zona portuária devido à tempestade.

Na região do porto, o forte vento também destruiu o telhado de galpões. As imagens mostra a porta de um deles sendo arrastada. Nas redes sociais, moradores relatam susto com a força do vento.