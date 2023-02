Brasileira presa na Indonésia com cocaína: o que se sabe sobre o caso?

Na madrugada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, Manuela foi presa por porte de drogas no aeroporto de Bali, província da Indonésia (foto: Divulgação/Arquivo de Relações Públicas da Polícia de Bali) A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa e indiciada por tráfico de drogas na Indonésia, país na Ásia que prevê a pena de morte em caso de condenação.





De acordo com informações do G1, o advogado da família afirmou que Manuela foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina e usada como 'mula’ - ela teria embarcado para a Indonésia sem saber o que havia na mala.

Quem é Manuela Vitória?

Manuela Vitória tem residência no Pará, onde mora o pai, e em Santa Catarina, onde a mãe foi viver depois do divórcio. Ela trabalhava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries para arrecadar dinheiro.





Quando a jovem foi presa?

Manuela embarcou em Santa Catarina no fim de 2022 com destino à Indonésia, passando pelo Catar. Na madrugada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, foi presa por porte de drogas no aeroporto de Bali, província da Indonésia.





Manuela foi colocada em uma cadeia provisória, mas, na última sexta-feira (27), foi formalmente indiciada por tráfico de drogas. A lei do país permite que ela seja condenada à morte.

Qual a quantidade de droga encontrada com Manuela?

Ela foi detida com cerca de 3 quilos de cocaína. A substância estava em uma das bagagens que a jovem carregava.

Justificativa da defesa

Segundo o advogado de Manuela, Davi Lira da Silva, a suspeita foi enganada e utilizada como "mula" por uma facção criminosa. Ele garantiu que a jovem não sabia o que carregava nas malas.

"Ela foi aliciada por uma organização criminosa de Santa Catarina. De início, foi convidada a levar algo para a Indonésia. Perguntaram se ela tinha passaporte. Ela já tinha feito outra viagem internacional, com o namorado para Portugal. Perguntaram: 'Não quer levar um negócio para mim?'", relatou ao G1.





Davi afirmou que os criminosos teriam prometido à garota um mês de férias na Indonésia, com direito a aulas de surfe. O esporte é uma das paixões de Manuela.

Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que, "por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local".