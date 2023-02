Briga de passageiros causa tumulto e atraso voo

Passageiros de um voo da GOL que saía de Salvador (BA) com destino a São Paulo, na tarde desssa quinta-feira (2/1), começaram uma briga dentro do avião. A confusão viralizou em redes sociais.

De acordo com a reportagem do, segundo a companhia aérea, a briga ocorreu antes da decolagem, com o avião ainda no solo. As pessoas envolvidas no tumulto foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem.