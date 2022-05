Pessoas se empurram por cebolas em supermercado, ninguém saiu ferido. (foto: Reprodução)

Com os preços dos alimentos em disparada e pressionando o orçamento das famílias, a disputa por cebola em promoção em um supermercado acabou em briga. Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesse domingo (1º/5) mostra pessoas dentro de um supermercado brigando pela hortaliça.



O caso aconteceu na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Ninguém saiu ferido.





Nas imagens, não é possível ver o preço da cebola. De acordo com os últimos dados de inflação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o quilo da cebola subiu 10,5% nos últimos 12 meses.Dados do Ceasa Brasília mostram que o preço do saco de 20kg da cebola chegou em R$ 130 no começo de abril, ou seja, R$ 6,50 por quilo, o que representa um aumento de 23,08% em relação ao valor de 21 de março, que era de R$ 100.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março teve alta de 1,62%, a maior variação para um mês de março desde 1994, e já tem reflexos em todos os produtos, mas principalmente nos alimentos. A variação impactou principalmente transportes (alta de 3,02%) e alimentos e bebidas (alta de 2,42%).

No geral dos alimentos, frutas, legumes e verduras ficaram 15% mais caros com relação ao mesmo período em 2021.



