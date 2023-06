Por que 101 pessoas e uma cadela disputam o cargo de prefeito de Toronto

436





Molly e Toby Heaps andando de caiaque no Lago Ontário (foto: Valerie Howes)

Toronto decidirá nesta segunda-feira (26/6) quem será seu próximo prefeito, depois que revelações de um caso extraconjugal tiraram o antigo líder da cidade do cargo.

Não faltam candidatos para escolher — na verdade, um total histórico de 102 nomes estará na cédula, incluindo Molly, uma cadela.

A cachorra de seis anos da raça husky e seu dono, Toby Heaps, estão prometendo "parar o ataque de sal" nas estradas da cidade durante o inverno.

O sal é comumente usado em estradas durante o inverno rigoroso porque ajuda a derreter o gelo e a neve, tornando as estradas mais seguras para viagens.

No entanto, o uso excessivo de sal pode ter impactos ambientais, como danos à vegetação e aos ecossistemas aquáticos. Além disso, argumenta Heaps, pode machucar as patas de cães de patas sensíveis como Molly.

Sua campanha também propõe uma solução para a inacessibilidade à moradia, um aumento de impostos sobre empresas bilionárias e a proibição de sistemas de aquecimento de combustíveis fósseis em novas residências e prédios comerciais.

Se ele vencer, afirma, designará Molly como a primeira prefeita honorária canina da cidade.

"Acho que a prefeitura tomaria decisões melhores se houvesse um animal na sala", disse ele à BBC.

Heaps disse que esta eleição é uma oportunidade que ele simplesmente não pode perder.

É a primeira eleição suplementar na história de Toronto desde que sete municípios se uniram para formar o que é coloquialmente conhecido como "mega-cidade" há 25 anos.

O concurso foi convocado após a renúncia de John Tory, prefeito da cidade nos últimos oito anos.

A ascensão de Tory ao poder em 2014 foi vista como um alívio bem-vindo da gestão de Rob Ford, que ganhou as manchetes internacionais por admitir ter fumado crack enquanto estava no cargo.

Mas Tory foi criticado por não ter uma visão significativa para Toronto e por aprofundar a desigualdade em uma das cidades mais caras do mundo. Uma coluna do jornal canadenses Toronto Star o descreveu como "raramente inspirador e muitas vezes excessivamente cauteloso".

Ele também é criticado por supervisionar uma Toronto que aparentemente está em um ponto de crise, especialmente porque a cidade ainda se recupera dos efeitos da pandemia de covid-19. Durante seu mandato, muitos apontam para problemas como aumento na violência armada, escassez e preço alto de moradias, e violência no transporte público.

Apesar dessas críticas, Tory foi eleito três vezes. A mais recente foi em outubro de 2022, quando apenas algumas dezenas de candidatos o desafiaram na época, já que ele era visto como um candidato à reeleição.

Até que um escândalo próprio o forçou a deixar o cargo alguns meses depois.

Um artigo de fevereiro no Toronto Star revelou que o prefeito casado de 68 anos teve um caso com uma funcionária de 31 anos durante a pandemia de covid-19.

Ele renunciou alguns dias após a publicação.

Com ele fora de cena, a próxima eleição suplementar em 26 de junho é "uma disputa aberta", disse Nelson Wiseman, professor emérito de ciência política da Universidade de Toronto.

"A diferença entre a última vez e esta é que não sabemos quem vai ganhar", disse o professor Wiseman.

Uma taxa de C$ 250 (cerca de R$ 904) e 25 assinaturas é tudo que um cidadão de Toronto precisa para concorrer a prefeito. Ao contrário de outras grandes cidades norte-americanas, como Nova Iorque, Los Angeles e Chicago, os candidatos não concorrem de acordo com as linhas partidárias, o que significa que não existe um processo de nomeação que reduza o número de candidatos.

Karen Chapple, diretora da Escola de Cidades da Universidade de Toronto, disse que, com o campo aberto, alguns são atraídos para concorrer apenas para ver se têm uma chance.

"Há uma espécie de aspecto de aposta nisso", disse ela à BBC.

Juntamente com o comparecimento de eleitores consistentemente baixo nas eleições para prefeito de Toronto, isso significa que os candidatos mais bem-sucedidos já precisam de um pouco de reconhecimento.

Olivia Chow (à esquerda) concorreu à prefeitura em 2014, perdendo para John Tory (à direita). Doug Ford (centro) também concorreu e agora é o primeiro-ministro de Ontário (foto: Getty Images)

A favorita na corrida é Olivia Chow, considerada o oposto político de John Tory, que ocupa um cargo público desde 1992 e é viúva de Jack Layton, o líder mais celebrado da história do Novo Partido Democrático do Canadá.

Muitos de seus opositores são ex-vereadores, com perfis próprios na comunidade.

Mas a amplitude e diversidade de candidatos desta vez — de Molly, a cachorra, a uma jovem de 18 anos recém-saída do ensino médio — conta uma história de como a cidade se tornou fragmentada, disse Chapple.

Com uma população de quase 3 milhões, incluindo muitos recém-chegados e imigrantes, Toronto é a quarta maior cidade da América do Norte e constantemente citada como uma das cidades mais diversificadas do mundo. Mas com todas essas perspectivas, surgem diferentes perspectivas sobre que tipo de cidade Toronto deveria ser.

Alguns conseguem pagar pelo impressionante mercado imobiliário da cidade, enquanto outros alugam apartamentos no porão com colegas de quarto.

Há pessoas que vivem nos limites externos da cidade lutando contra o tráfego diário e moradores do centro disputando espaço no metrô. Esses pontos de vista diferentes são refletidos no grupo de candidatos.

O ex-chefe de polícia Mark Saunders prometeu aumentar o orçamento da polícia da cidade para combater o crime, enquanto Chow concentrou suas promessas na crise imobiliária de Toronto, prometendo construir casas em terrenos de propriedade da cidade.

"Você está vendo uma espécie de reflexo e microcosmo do que Toronto é como cidade", disse Chapple.

Toronto é a capital da província canadense de Ontário (foto: Getty Images)

Enquanto isso, Chloe Brown, uma jovem analista de políticas que passou a maior parte de sua carreira trabalhando com comunidades carentes, afirmou sem rodeios que "Toronto não precisa de mais policiamento", prometendo, em vez disso, financiar apoio à saúde mental.

Especialistas e candidatos disseram que ter mais de 100 candidatos na cédula pode ser positivo e negativo.

Por um lado, garante que uma variedade de perspectivas seja ouvida e incluída.

Mas, por outro lado, Chapple disse que isso também significa que o próximo prefeito de Toronto provavelmente será definido por uma porcentagem muito pequena da população.

"Você poderia ter uma situação em que poderia ter uma minoria extrema tomando decisões essencialmente pela cidade", disse ela.

Com tanta concorrência, Heaps, tutor de Molly, disse que está ciente de que pode não se tornar o próximo prefeito de Toronto. Sua decisão de concorrer, disse ele, nasceu de uma conversa com seu filho de sete anos.

"Eu disse: 'Ok, bem, você sabe que há uma boa chance de não vencermos. Como você se sentiria então?'", lembrou Heaps.

"Ele disse: 'Eu ficaria bravo, ficaria triste, mas ficaria feliz por você ter tentado'."

"Isso foi bom o suficiente para mim."