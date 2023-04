Polícia canadense investiga roubo de US$ 15 milhões em ouro no aeroporto de Toronto

A polícia do Canadá anunciou nesta quinta-feira (21) que está investigando o roubo de mais de US$ 15 milhões (R$ 75,7 milhões) em ouro e outros ativos de "alto valor" no aeroporto de Toronto.



O ouro e os outros objetos de valor chegaram na segunda-feira em um contêiner que foi descarregado de um avião e armazenado com segurança na instalação de carga, disse Stephen Duivesteyn, inspetor da polícia regional de Peel, em entrevista coletiva.



O carregamento foi dado como desaparecido logo depois. Duivesteyn disse que o "contêiner de alto valor foi removido ilegalmente da instalação", mas não quis comentar os detalhes do roubo ou quem pode estar por trás dele.



"Nossos investigadores estão de olhos abertos para todas as possibilidades", disse o responsável. "Estamos avaliando de todos os ângulos como foi roubado".



O jornal Toronto Sun informou que - segundo fontes anônimas - os ladrões levaram 3.600 libras de ouro e que as autoridades estão investigando grupos do crime organizado na região.



"É bastante incomum", disse Duivesteyn, descrevendo o roubo como um incidente isolado sem impacto nos viajantes.



O policial acrescentou que é muito cedo para determinar se foi um roubo profissional ou um crime de oportunidade.