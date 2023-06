O resgate de dois homens que sobreviveram após 84 horas presos em submersível há 50 anos

436





O submersível Pisces sendo rebocado após seu salvamento (foto: UNITED STATES NAVY-WIKIMEDIA COMMONS)

Cinquenta anos atrás, dois marinheiros britânicos afundaram a mais de 450 metros em um submersível de águas profundas a 240 quilômetros da Irlanda.

Presos em uma esfera de aço de 1,8 metro de diâmetro por três dias, os homens tinham apenas 12 minutos de oxigênio quando finalmente foram resgatados.

A BBC publicou originalmente esta reportagem em 2013. Em razão do incidente com o submersível Titan, o caso de cinco décadas atrás voltou a despertar interesse.

Embora a história do Pisces III (nome dado ao submersível) tenha sido uma grande notícia há 50 anos, estava esquecida até recentemente.

Naquela quarta-feira, 29 de agosto de 1973, o ex-marinheiro da Royal Navy Roger Chapman, então com 28 anos, e o engenheiro Roger Mallinson, com 35, afundaram no Oceano Atlântico em um acidente. A operação de resgate internacional levou 76 horas e eles passaram mais de 84 horas lá.

Veja como o incidente e o esforço de resgate se desenrolaram:

1h15 - Início do mergulho

Os pilotos Roger Chapman e Roger Mallinson começaram um mergulho de rotina no Pisces III.

O submersível comercial canadense, que trabalhava em um transporte para os Correios, estava instalando um cabo telefônico transatlântico no fundo do mar, a 240 quilômetros a sudoeste da cidade de Cork, na Irlanda.

"Levou cerca de 40 minutos para afundar a não mais de 500 metros e um pouco mais rápido para voltar", lembra Chapman.

"Estávamos fazendo turnos de oito horas, percorrendo a superfície do fundo do mar a meia milha por hora (0,8 quilômetro), instalando bombas e jatos que liquefaziam a lama, colocando cabos e certificando de que tudo estava coberto. Era um trabalho muito lento e com pouca visibilidade."

Mallinson diz que essa pouca visibilidade tornava o trabalho exaustivo.

"Era como dirigir em uma rodovia sob forte neblina e tentar seguir uma linha branca: você tinha que se concentrar além do que você poderia imaginar."

Para Mallinson, aquele turno exaustivo foi seguido por um período de 26 horas sem dormir.



"Um mergulho anterior danificou o manipulador, então trabalhei o dia todo consertando. Eu conhecia o Pisces III de dentro para fora, tendo o reconstruído quando chegou do Canadá como um naufrágio", disse.

Por um golpe de sorte, o engenheiro também decidiu trocar o tanque de oxigênio.

"Era o suficiente para fazer o mergulho, mas por algum motivo decidi trocá-lo para um tanque cheio, o que não foi um feito físico pequeno, pois era muito pesado."

"Eu poderia ter me metido em problemas por trocar um tanque pela metade, mas acontece que, se não tivesse feito isso, não teríamos sobrevivido", contou.

Os pilotos também tiveram que cuidar do suporte de vida. A cada 40 minutos, eles ligavam um ventilador de hidróxido de lítio para sugar o dióxido de carbono exalado e injetavam uma pequena quantidade de oxigênio.

Eles também registraram cada mergulho em vídeo.

9h18 - O acidente

O Pisces III estava terminando a operação quando, de repente, o inesperado aconteceu.

"Estávamos esperando para amarrar o cabo de reboque para nos levantar e nos levar de volta ao navio-base", disse Chapman. "Houve muita pancada de cordas e grilhões, como é normal na última fase da operação, quando de repente fomos jogados para trás e afundamos rápido. Ficamos pendurados de cabeça para baixo e depois subimos", contou Chapman.

A esfera traseira – uma esfera hermética menor onde estava o maquinário – havia sido inundada quando a escotilha foi aberta. De repente, o submarino pesava mais de uma tonelada.

"Enquanto estávamos afundando, minha maior preocupação era se estávamos perto da placa continental, porque se a atingisse, seríamos esmagados."

Mallinson se lembra do submersível balançando e tudo se soltando enquanto eles caíam. "Foi muito assustador, como um bombardeiro de mergulho com motores gritando e medidores girando."

Os pilotos desligaram os sistemas elétricos e deixaram escuridão total, deixando cair um peso de chumbo de 181 quilos para torná-lo mais leve enquanto desciam.

"Demorou cerca de 30 segundos até chocarmos. Desligamos o indicador de profundidade a 500 pés (152 metros), pois poderia ter explodido. Conseguimos encontrar um pano branco para colocar em nossas bocas para não mordermos nossas línguas também", contou Mallinson.

O submarino atingiu o fundo, a 480 metros, às 9h30.

Mallinson diz que a primeira coisa que sentiu foi alívio por estarem vivos. Posteriormente, ele descobriu que caiu a uma velocidade de 65 quilômetros por hora.

"Não nos machucamos, mas havia ferramentas por toda parte e estávamos segurando os canos. Ficamos sentados lá com uma lanterna. Sem saber, havíamos atingido uma ravina, então meio que desaparecemos no fundo do mar", disse Chapman.

09h45 - Fazendo contato

O Pisces III conseguiu fazer contato telefônico, enviando uma mensagem dizendo que ambos estavam bem e eles estavam se organizando.

As primeiras indicações sugeriam que o suprimento de oxigênio duraria até o início da manhã de sábado.

O submarino tinha 72 horas de oxigênio em caso de acidente, mas já havia usado oito horas no mergulho. Eles tinham 66 horas restantes.

10h a 16h30 - Condições adversas

O Vickers Voyager ajudou no resgate (foto: Getty Images)

Os pilotos passaram as primeiras horas "se organizando", de acordo com Chapman.

“O submarino estava quase de cabeça para baixo, tivemos que reorganizá-lo, consertar a caixa de ferramentas e garantir que não houvesse vazamentos”, disse ele.

Se queriam que o oxigênio durasse, tinham que se mexer pouco.

"Se você se acalmar, usa um quarto do oxigênio. Você não fala nem se move", contou.

Os dois homens ficaram o mais alto possível no submarino, acima do ar pesado que se depositava no fundo, de acordo com Mallinson.

O diâmetro interno da esfera da tripulação era de apenas 1,8 metro, então os pilotos tinham pouco espaço.

"Quase não nos falamos, apenas nos demos as mãos e nos cumprimentamos para mostrar que estávamos bem", contou Mallinson.

"Estava muito frio, estávamos molhados. Eu não estava nas melhores condições, de qualquer maneira, tendo apenas uma intoxicação horrível por carne e torta de batata por 3-4 dias. Mas nosso trabalho era permanecer vivo", disse.

Na superfície, o resgate estava em andamento.

O navio de apoio Vickers Venturer, então no Mar do Norte, foi contatado pouco depois das 10h30 e recebeu ordem de levar o submersível Pisces II (irmão do Pisces III) ao porto mais próximo.

O HMS Hecate da Marinha Real foi enviado ao local por cordas especiais às 12h09 e aeronaves sobrevoaram a área.

Um submersível da Marinha dos EUA, CURV III, projetado para coletar bombas do mar, foi enviado da Califórnia e o navio da Guarda Costeira canadense John Cabot deixou Swansea na costa galesa.

Quinta-feira, 30 de agosto: conservando o oxigênio

O navio Vickers Voyager chegou a Cork (na Irlanda) às 8h para carregar os submersíveis Piscis II e Piscis V, que chegaram durante a noite de avião.

O navio deixou Cork às 10h30.

Enquanto isso, Chapman e Mallinson observavam como os suprimentos estavam acabando. Os pilotos tinham apenas um sanduíche de queijo e chutney e uma lata de limonada, mas não quiseram comer ou beber, segundo Chapman.

"Permitimos que o CO2 aumentasse um pouco para economizar oxigênio. Tínhamos cronômetros para monitorar a cada 40 minutos, mas queríamos esperar um pouco mais. Isso nos deixou um pouco letárgicos e sonolentos."

"Também começamos a pensar em nossas famílias. Eu tinha acabado de me casar, e me concentrava em minha esposa, June. Roger Mallinson tinha quatro filhos pequenos e sua esposa, e começou a ficar um pouco ansioso sobre como eles estavam”, disse.

Sexta-feira, 31 de agosto: tentativas fracassadas

"Sexta-feira foi um desastre do ponto de vista da superfície", contou Chapman.

O Pisces II foi lançado com uma corda especial de polipropileno presa a um gancho dobrável às 2h, mas a corda de içamento se rasgou e teve que ser devolvida à base para reparos.

O Pisces V também foi lançado em uma corda de polipropileno e, embora conseguisse chegar ao fundo do mar, não conseguiu encontrar o Pisces III, porque ficou sem energia.

Ele voltou à superfície e tentou novamente.

"Era quase 13h quando o Pisces V nos encontrou. Foi incrivelmente encorajador saber que alguém sabia onde estávamos. Mas quando Pisces V tentou prender um gancho, a tentativa falhou devido à flutuabilidade da corda", contou Chapman.

O Pisces V recebeu ordens de ficar com o Pisces III, embora não pudesse levantá-lo. O Pisces II desceu novamente, mas teve que voltar à superfície depois que a água entrou em sua própria esfera.

Em seguida, o CURV III, que havia chegado por volta das 17h30, teve uma falha elétrica e não conseguiu zarpar.

"À meia-noite de sexta-feira, tínhamos apenas o Pisces V e dois submersíveis quebrados", disse Chapman.

"Então o Pisces V foi ordenado a emergir logo após a meia-noite, o que foi um pouco difícil. Era como se estivéssemos de volta à estaca zero sem ninguém por perto."

"Nossas 72 horas de oxigênio estavam acabando, estávamos ficando sem hidróxido de lítio para limpar o CO2, estava muito sujo e frio e estávamos quase resignados", contou Chapman.

Mallinson concordava que a esperança estava diminuindo na época.

Porém, ele afirmou que teve uma coisa que o ajudou: a presença dos golfinhos.

"Nós os vimos no dia 28 e, embora não pudéssemos vê-los naquele momento, pude ouvi-los no telefone subaquático durante os três dias inteiros. Isso me deu muito prazer", contou.

Sábado, 1º de setembro, 4h02

O Pisces II foi relançado com uma alavanca especialmente projetada e outra corda de polipropileno.

"Pouco depois das 5 da manhã, eles nos viram na esfera de popa; eles sabiam que ainda estávamos vivos", diz Chapman.

"Então, às 9h40, o CURV III desceu e fixou outra corda, com o bastão inserido na abertura da esfera de popa. Ficamos nos perguntando o que estava acontecendo, por que não estávamos sendo levantados."

Chapman diz que foi nesse ponto que os pilotos souberam que a linha estava conectada.

Mas Mallinson disse que não tinha certeza se o resgate funcionaria.

"A esfera traseira não era o ponto forte. Estávamos na esfera dianteira e fiquei muito chateado por não estarmos sendo levantados por ela. Achei que era a decisão errada."

"Acho que, naquele momento, se qualquer um de nós tivesse sido perguntado se queríamos ser colocados no chão ou levantados, ambos teríamos dito 'deixe-nos em paz' %u200B%u200B- a recuperação era tão assustadora e as chances de nos levantarmos eram quase nulas”, acrescentou.

10h50 - O resgate

O submersível CURV-III da Marinha dos EUA durante o resgate do Pisces III (foto: UNITED STATES NAVY-WIKIMEDIA COMMONS)

Até que o levantamento do Pisces III começou.

"Assim que saímos do fundo do mar, foi muito difícil, muito desorientador", diz Chapman.

O elevador parou duas vezes durante a subida.

Uma vez a 100 metros, para desembaraçar o CURV, e uma segunda vez a 30 metros, para que os mergulhadores pudessem prender cabos de elevação mais pesados.

"Estávamos rolando e balançando, então eles precisavam de mais cordas para que pudéssemos ser puxados juntos", diz Mallinson.

13h17 - O resgate

O Pisces III foi arrastado para fora da água.

"Aparentemente, eles pensaram que estávamos mortos quando olharam para nós, tudo tinha sido tão violento", disse Chapman.

"Quando eles abriram a escotilha e o ar fresco e a luz do sol entraram, ficamos com dores de cabeça ofuscantes, mas ficamos exultantes."

"Foi muito difícil sair de lá tão amontoados que mal conseguíamos nos mover."

Mallinson disse que levou uns bons 30 minutos para abrir a escotilha.

"Estava preso. Quando abriu, disparou como uma arma, sentimos o cheiro da maresia", disse ele.

Os pilotos estavam no Pisces III havia 84 horas e 30 minutos quando finalmente foram resgatados.

"Estávamos com 72 horas de suporte de vida quando começamos o mergulho, então conseguimos durar mais 12,5 horas. Quando olhamos para o cilindro, tínhamos 12 minutos de oxigênio restantes", diz Chapman.

Depois do resgate

A comemoração após o resgate dos dois homens que estavam no submersível (foto: PA Media)

O resgate chamou a atenção da mídia e do público.

Logo após o salvamento, Roger Chapman criou a empresa Rumic, que fornece operações e serviços submarinos.

Ele se tornou uma autoridade líder em resgate submersível, sendo contatado para o naufrágio do Kursk em nome da Royal Navy em 2000, e desempenhando um papel central no resgate bem-sucedido da tripulação de 7 homens do submarino russo AS-28 Prize, em 2005.

A Rumic foi adquirida pela empresa britânica James Fisher and Sons e agora é conhecida como James Fisher Defense.

Enquanto isso, Mallinson, que mora em Lake District, no Reino Unido, continuou trabalhando para a mesma empresa em submersíveis até 1978.

Ele se envolveu fortemente na restauração de motores a vapor e até foi premiado por seu trabalho.

Os dois homens mantiveram contato e se encontraram todos os anos.

Chapman morreu de câncer em 2020, aos 74 anos.

Embora o dramático resgate subaquático de Chapman tenha claramente influenciado sua carreira, em 2013 ele disse que não houve outra consequência em sua vida.

"Estou um pouco mais relutante em entrar no elevador, acho que é por subir e descer, mas é a única coisa que me preocupa fisicamente", disse ele.

Mallinson afirmou que, se o submarino afundasse novamente, "eu não faria nada diferente."

"Roger Chapman (era) um grande homem. Outra pessoa poderia ter entrado em pânico. Se eu pudesse escolher alguém para me acompanhar, teria sido ele", disse.