'Mulher morta' no Texas era uma boneca sexual realista

Os policiais abriram o saco plástico e encontraram o que parecia uma mulher morta, em tamanho real, anatomicamente correta, em suas roupas íntimas e com pele maleável (foto: Reprodução / ABC13)

O descobrimento do corpo de uma mulher morta foi notificado na tarde dessa quarta-feira (14/6) ao departamento de política do condado de Harris, no Texas, nos Estados Unidos. Duas horas após a notificação pública do caso, foi verificado, por vídeo chamada, que o corpo na verdade era uma boneca sexual em tamanho real.