Schwarzenegger diz que concorreria à presidência dos EUA se pudesse

Ator não pode concorrer à presidência dos EUA devido à legislação do país (foto: Michael Tran/AFP)

Arnold Schwarzenegger, conhecido ator e ex-governador da Califórnia, declarou que se fosse elegível, concorreria à presidência dos Estados Unidos. Em sua opinião, o país está carente de liderança capaz de unir seus cidadãos. A declaração ocorreu durante uma entrevista recente no programa Who’s Talking?, apresentado pelo jornalista Chris Wallace na CNN americana.





Schwarzenegger, que nasceu na Áustria, não pode concorrer à presidência dos EUA devido à legislação do país, que exige que o candidato seja cidadão nascido em solo americano. O ator, famoso por seu papel no filme O Exterminador do Futuro, afirmou que o cenário político está aberto tanto em 2016 quanto atualmente.









O ator mostrou confiança em suas habilidades para liderar a Casa Branca, afirmando que via claramente como poderia vencer as eleições. Schwarzenegger já possui experiência política, tendo sido eleito governador da Califórnia pelo Partido Republicano em 2003 e permanecido no cargo até 2011.





Durante a entrevista, Schwarzenegger falou sobre sua experiência como governador, destacando a importância de encontrar soluções que unam a nação, sem se limitar a divisões entre direita e esquerda. Ele enfatizou que há muitas questões a serem resolvidas no país e que é possível alcançar resultados positivos se as pessoas se unirem e trabalharem juntas.