Mineiro é preso em Londres por homicídio de estudante indiana

436

Keven é suspeito de assassinar Tejaswini Kontham e esfaquear outra mulher (foto: Polícia Metropolitana de Londres/Divulgação)



O brasileiro Keven Antônio Lourenço de Morais, de 23 anos, foi detido em Londres, no Reino Unido, sob a acusação de assassinar a estudante indiana Tejaswini Kontham, de 27 anos, e esfaquear outra mulher de 28 anos, na terça-feira passada (13/6).



Segundo informações da Polícia Metropolitana de Londres, Morais foi encaminhado ontem ao Tribunal de Magistrados de Uxbridge. Duas outras pessoas foram detidas em relação ao caso, mas acabaram sendo liberadas em seguida.

Veja também: Canguru luta com turistas na Austrália





De acordo com a nota da polícia londrina, os agentes foram chamados a uma casa em Neeld Crescent, na região de Wembley, no Noroeste de Londres, às 10h da última terça-feira. No local, encontraram Tejaswini Kontham e outra mulher feridas. O Serviço de Ambulância de Londres foi acionado e, apesar dos esforços, Tejaswini morreu, enquanto a segunda mulher foi levada ao hospital sem risco de perder a vida. A investigação do crime está a cargo da polícia local.

Segundo informações da imprensa britânica, Tejaswini Kontham havia se mudado da Índia para a Inglaterra em março deste ano para cursar mestrado na Universidade de Nottingham.